Debutant Olmo helpt Barcelona op het nippertje aan zege op Rayo Vallecano

Even later was het dan toch raak voor Barcelona. En wel dankzij Olmo die in de tweede helft was ingevallen. Lamine Yamal speelde hem aan in de zestien, waarna hij fijn opendraaide en met links raak schoot.

Niet speelgerechtigd

Olmo is overigens een oude bekende van de Catalaanse club. De speler groeide op in Terrassa, een stad even boven Barcelona, en doorliep de jeugdopleiding van Barca. Maar hij besloot op 16-jarige leeftijd elders zijn geluk te beproeven, omdat hij dacht niet genoeg kansen te krijgen in het eerste. Via het Kroatische Dinamo Zagreb kwam hij in 2020 in Duitsland terecht bij RB Leipzig.