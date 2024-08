Ajax druk bezig om transfer Oranje-spits Weghorst af te ronden

Ajax is druk bezig om tot een overeenstemming te komen met Wout Weghorst en zijn club Burnley, zo melden bronnen binnen de club aan de NOS.

Volgens De Telegraaf zijn Ajax en de Oranje-spits persoonlijk al akkoord over een contract tot medio 2026, maar dat is volgens zowel Ajax als kamp Weghorst nog iets te voorbarig. Toch is de verwachting dat de transfer snel rond komt.