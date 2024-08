NOS De Dom uitgepakt

NOS Nieuws • vandaag, 21:53 • Aangepast vandaag, 22:48 Domtoren na vijf jaar weer helemaal te zien: 'Nu is het echt weer Utrecht'

Als Utrechters in het centrum van de stad naar boven keken zagen ze vijf jaar een toren in de steigers. De afgelopen maanden werd de Domtoren al stukje bij beetje uitgepakt. Nu is het symbool van Utrecht, en de hoogste kerktoren van het land, weer in volle glorie te zien.

Toeristen kunnen weer foto's maken en Utrechters zijn tevreden. "Nu is het echt weer Utrecht, het voelt als thuiskomen hier", zegt een Utrechtse bij de Dom tegen de NOS.

Na vijf jaar restauratie is de toren weer in alle pracht te zien:

1:00 De Dom uit de steigers

10.000 nieuwe blokken natuursteen en de hoogste steiger van Nederland kwamen te pas aan de restauratie, die binnen de geplande tijd van vijf jaar is volbracht. Ook bleven de werkzaamheden binnen het budget van bijna 40 miljoen euro.

De laatste opknapbeurt kreeg de Domtoren, die voor een groot deel uit natuursteen bestaat, een eeuw geleden. "Natuursteen is een prachtig product, maar het gaat ook weer niet eeuwig mee", zegt projectleider Arjen Witjes. "Wel een aantal eeuwen, maar niet eeuwig." De eerste steen van de Domkerk is in 1254 gelegd, met de bouw van de toren werd begonnen in 1321.

Schuine muren en 10.000 handgemaakte stukken

Elk van de 10.000 nieuwe blokken en stukjes is handgemaakt. Witjes: "Geen een blokje is hetzelfde. Alles inmeten, uittekenen en dat verwerken." En dat meten, is volgens de projectleider iets prachtigs. Witjes: "Het lijkt allemaal recht, maar dat is het niet. Als je er een waterpas tegenhoudt is het allemaal net iets schuin. Daar moet je in de maatvoering rekening mee houden: dat je het ook weer net iets schuin terugbrengt." Hij noemt het een heel gepuzzel, maar wel een leuke puzzel.

De oude stenen van de Domtoren zijn terechtgekomen bij Utrechters, via veilingen en loterijen. Zo is er met brokstukken een bankje gemaakt voor een flat in de wijk Hoograven en hebben mensen stenen als versiering in de tuin. Bij een tuincentrum in de stad ligt nog een grote partij van de oude stenen. De opbrengst daarvan gaat naar een nieuw lichtsysteem voor de kerktoren.

Gemeente Utrecht De Domtoren begin deze maand, toen er nog een paar steigers stonden