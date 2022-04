Bakstenen van puin uit Dom naar Utrechtse nieuwbouwwijken

Van puin dat vrijkomt bij de restauratie van de Utrechtse Dom worden bakstenen gemaakt. De stenen worden onder meer gebruikt bij nieuwbouwprojecten in de Cartesiusdriehoek en de Merwedekanaalzone in de stad.

De Dom is ongeveer 700 jaar oud en meerdere keren gerestaureerd en gerenoveerd. Dat betekent dat er materialen uit verschillende tijdperken in de baksteen zit. "Er is dus materiaal bij dat heel oud is, maar ook jonger. De hele historie komt terug in het puin, en dus in de baksteen", legt maker Rob van Lith uit bij RTV Utrecht.

Zelf een schuurtje bouwen van de stenen kan ook. "De intentie is om zo veel mogelijk impact te maken en de materialen grootschalig terug te brengen naar Utrecht. Dan blijven er stenen over. We hebben een hekel aan verspilling, en daarmee gaan we particulieren helpen."

Spijtmuur

Eind vorig jaar riep de gemeente inwoners al op met ideeën te komen over wat te doen met oude stenen van de Dom. De jury koos toen het project 'Dom geweest' als winnaar. Dat is een muur gemaakt van Domstenen waarop mensen spijt kunnen betuigen. Een spijtmuur dus.

Een ander idee dat niet gekozen werd maar wel veel opzien baarde was de 'Domdildo'. Dat ging om een dildo met daarin gruis van de Dom verwerkt.

Restauratie

De Utrechtse toren staat vanwege een restauratie al ruim twee jaar in de steigers. Daarbij komen allerlei stukken steen en ornamenten los. Lange tijd was onduidelijk wat daarmee zou gebeuren. In eerste instantie zou al het puin onder het asfalt verdwijnen. Maar daar kwam zo veel protest tegen, dat de gemeente zichzelf nog eens achter de oren krabde.