NOS Nieuws • vandaag, 18:01 Tot wel zes keer te veel betalen voor een blouse: hoe herken je dropshipping?

Consumenten moeten beter beschermd worden tegen dropshippers. De onlineverkopers houden zich namelijk maar zelden aan de wettelijke regels voor online verkoop, concludeert de Consumentenbond. Wat is dropshipping eigenlijk en wat zijn jouw rechten als consument? Vijf vragen en antwoorden.

Wat is dropshipping?

Een online bestelling komt meestal rechtstreeks uit het magazijn van de webwinkel. Als er iets mis blijkt te zijn met een product, kan je de bestelling eenvoudig terugsturen naar de webwinkel.

Een dropshipper is een webshop die spullen van een leverancier van doorgaans buiten de Europese Unie doorverkoopt. Vaak gaat het om producten van een leverancier in China. De verkoper heeft zelf geen producten op voorraad, maar plaatst een bestelling bij de buitenlandse leverancier die de producten vervolgens direct naar de klant opstuurt. Dat maakt het retourneren van een bestelling een stuk lastiger.

Hoe herken ik het?

Omdat het tegenwoordig relatief makkelijk is om een professionele webwinkel te maken, is dropshipping niet eenvoudig te herkennen. Dropshippers doen zich soms zelfs voor als een lokale boetiek door bijvoorbeeld 'Amsterdam' of 'Utrecht' in de bedrijfsnaam te zetten.

Wel is het vaak mogelijk om de oorsprong van een bepaalde productafbeelding te achterhalen. Veel dropshippers maken zelf geen productfoto's, maar gebruiken afbeeldingen van de leverancier. Via Google kan je zoeken naar websites waar een specifieke afbeelding nog meer te vinden is. Als je hetzelfde product vervolgens ziet staan op een een grote Chinese webwinkel zoals Alibaba, AliExpress of Temu is de kans groot dat het gaat om dropshipping.

De Consumentenbond raadt aan om ook de recensies van een webwinkel te bekijken. Hoewel het mogelijk is om recensies te vervalsen, geven de ervaringen van andere consumenten over het algemeen een goed beeld van het soort winkel waar je mee te maken hebt.

Bij twijfel kan je ook direct contact opnemen met de webwinkel voordat je een bestelling plaatst en vragen of er gebruik wordt gemaakt van dropshipping. Als het lastig is om contact te krijgen met de webwinkel, of als er helemaal geen telefoonnummer of adres van een legitiem winkel- of bedrijfspand te vinden is, is dat doorgaans een teken dat het om dropshipping gaat.

Sla de carrousel over Berkenbosch Deze dropshipper biedt een blouse aan voor €34,95

Alibaba Op Alibaba is dezelfde blouse te vinden voor $6.55

Is dropshipping toegestaan?

Deze manier van verkopen is niet verboden. Het is wel verboden om onvolledige of onjuiste informatie te geven over bestellingen. Webshops zijn bijvoorbeeld verplicht duidelijk een retouradres op de website te tonen. Daarbij moet een Nederlandse webshop altijd een retouradres in Nederland hebben, zo benadrukt de Autoriteit Consument & Markt.

"Verkopers mogen niet stellen dat een bestelling alleen naar een adres in het buitenland gestuurd kan worden", benadrukt een ACM-woordvoerder. "Voor een consument is de dropshipper het enige aanspreekpunt." Die moet bijvoorbeeld op voorhand duidelijk maken dat het weken kan duren voordat de bestelling in huis is. De aanduiding 'Vandaag verzonden' is volgens de ACM daarom in dit verband misleidend. Ook mogen verkopers niet moeilijk doen over retourneren. Datzelfde geldt voor terugbetalingen.

Grote platforms Grote retailplatforms zijn niet allemaal even gelukkig met dropshippers. Bol.com laat weten dat dropshippen niet mag via hun platform. Hoewel een speciaal team hier volgens een woordvoerder streng op controleert, kan een dropshipper "er nog wel tussendoor glippen". Verkopers die worden betrapt op dropshipping kunnen van het platform gegooid worden. Op Amazon mag dropshipping wel, maar alleen als de verkoper de klant vooraf duidelijk maakt dat de dropshipper zelf het aanspreekpunt is. Verwarring over wie de verkoper is, door bijvoorbeeld verpakkingsbonnen met andere bedrijfsnamen erop te versturen, mag van Amazon niet ontstaan.

Wat zijn mijn rechten?

Als in de webwinkel niet duidelijk is vermeld dat bij een bestelling nog invoerrechten, btw en andere kosten komen, dan is er sprake van misleiding. Deze kosten moeten dan door de dropshipper betaald worden. De consument wijzen op de algemene voorwaarden volstaat niet, stelt de ACM.

Als consument heb je een wettelijke bedenktijd van veertien dagen nadat een product is geleverd. In die periode kun je de webshop laten weten dat je het product niet hoeft en je geld terug wil. Ook kun je de bestelling aan de deur weigeren. Als een winkel niet duidelijk op de website vermeldt wat de kosten van een retourzending zijn, dan hoef je niet voor die kosten op te draaien.

Waar kan ik een klacht indienen?

Je kunt naar de rechter stappen als je een slechte ervaring met een dropshipper hebt. "Toch blijkt dat vaak een te grote stap", erkent de ACM-woordvoerder.

De instantie adviseert in ieder geval altijd melding te maken, zodat de ACM weet waar de problemen spelen. De autoriteit kan verkopers een boete van maximaal 900.000 euro opleggen. Toch worden die boetes maar zelden uitgedeeld: "Wij kijken wat het meest effectief is om problemen aan te pakken. Een openbare waarschuwing heeft direct impact, terwijl het geven van een boete best een lang traject is."