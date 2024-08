ANP Pakketjes in het pakkettensorteercentrum van PostNL

NOS Nieuws • vandaag, 09:53 'Consumenten moeten beter beschermd worden tegen dropshippers'

De Consumentenbond vindt dat consumenten beter beschermd moeten worden tegen dropshippers en dat er meer informatie over moet komen. Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad die bestellingen van klanten doorsturen naar een fabrikant of groothandel, meestal in China. De fabrikant stuurt het product vervolgens direct naar de klant.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat dropshippers zich vaak niet aan de wettelijke regels houden voor online verkoop. Ook is er grote ontevredenheid onder klanten vanwege tegenvallende kwaliteit, lange levertijden, hoge retourkosten en slechte bereikbaarheid.

De Consumentenbond heeft de bevindingen gedeeld met toezichthouder Autoriteit Consument & Markt en vindt dat er opgetreden moet worden. "Dit zijn net paddenstoelen, ze komen en gaan. De winkels die dropshippen zijn ook niet illegaal en daarom is het lastig iets ertegen te doen", erkent Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

"Ik weet niet of het uit de lucht halen van websites die zich niet aan de wettelijke regels houden de oplossing is", zegt Spierenburg. "Maar we pleiten voor betere voorlichting voor mensen die een dropship-winkel willen beginnen. En mochten er overtredingen zijn, dan moeten ze snel aangesproken worden door de toezichthouder."

Oproep Heb jij een ervaring met dropshipping die je wil delen? Neem dan contact op met economie@nos.nl.

Volgens de Consumentenbond maken dropshippers er een puinhoop van. Zo vermelden veel webshops geen telefoonnummer, retouradres, of KvK-nummer op hun site, terwijl dat wel verplicht is.

Ook zijn veel dropshippers niet duidelijk over de retourkosten. Een product terugsturen leidt tot veel problemen. Vaak is het retouradres in China, wat de verzending voor consumenten erg duur maakt. Ook accepteren sommige dropshippers een retourzending niet, omdat een product in de aanbieding was. Terwijl consumenten volgens de wet ook een aanbieding moeten kunnen retourneren.

Lastig te herkennen

De Consumentenbond pleit voor meer voorlichting voor consumenten. "Dropshippers zijn lastig te herkennen voor de consument, maar er is wel een aantal manieren om te zien of je met een dropshipper te maken hebt", zegt Spierenburg. "Kijk naar de informatievoorziening. Vaak is er geen telefoonnummer of adres van de winkel te vinden."

"Ook kun je het vaak zien aan het taalgebruik omdat de site vertaald is vanuit het Engels of Chinees. En veel dropshippers hebben een heel groot assortiment. Van kleding tot gadgets. Check vooral de reviews, die liegen nooit", tipt Spierenburg.

Bekende dropshippers zijn Lisona, Sadiluxe, Shop-ist, Luxopro en Moluvo.