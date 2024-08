KAN 11 De bevrijde gijzelaar op de Israëlische nieuwszender Kanaal 11

NOS Nieuws • vandaag, 17:26 • Aangepast vandaag, 18:20 Leger Israël bevrijdt gijzelaar levend uit Gaza, nog ruim 100 mensen vast

Het Israëlische leger heeft een gijzelaar bevrijd uit de Gazastrook. Het gaat om om de 52-jarige Qaid Farhan al-Qadi, die op 7 oktober in een kibboets in het zuiden van Israël werd ontvoerd door Hamas.

Volgens de eerste berichten verkeert de man in goede gezondheid. Hij is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. De man is een bedoeïen. Hij maakt deel uit van een Arabische gemeenschap die in het zuiden van Israël woont. Hij woonde niet in de kibboets, maar werkte daar als beveiliger.

Volgens het Israëlische leger werd Al-Qadi gevonden in een tunnel in het zuiden van de Gazastrook. Het leger omschreef de reddingsactie als complex, maar trad niet in detail.

Verslaggever Sander van Hoorn: "Er is blijdschap in Israël dat er weer een gijzelaar levend uit Gaza is gehaald. Radio- en televisiezenders berichten live vanuit het ziekenhuis waar hij naartoe is gebracht. Premier Netanyahu kwam in allerijl met een videoboodschap waarin hij uitlegt dat hij er alles aan doet om alle gijzelaars terug te krijgen. "Dat gebeurt aan de ene kant militair, en aan de andere kant door te onderhandelen. De twee hangen samen", zei de premier. Maar bij elke gijzelaar die terugkeert uit Gaza klinkt ook de roep van familieleden om die tweede weg, onderhandelen, door te zetten. Zij zijn bang dat er anders, net als vorige week, alleen maar lichamen van gijzelaars geborgen zullen worden. Netanyahu voert nu impliciet aan dat het op zijn manier ook kan. De blijdschap op televisie over de bevrijding is van de gezichten af te lezen. Dat Qaid Farhan al-Qadi een bedoeïen en geen Joodse Israëliër is, wordt benoemd maar is ondergeschikt."

Volgens de Israëlische defensieminister Gallant maakte de operatie deel uit van "gedurfde en moedige activiteiten van het leger die diep in de Gazastrook werden uitgevoerd". Ook benadrukte hij nogmaals dat Israël "vastbesloten is om van elke gelegenheid gebruik te maken om de gijzelaars terug te halen".

Burgerslachtoffers

In de verklaring wordt niets vermeld over vuurgevechten, gedode militanten of burgerslachtoffers. Bij een grote reddingsactie in juni, waarbij vier gijzelaars werden bevrijd door het leger, werden 270 Palestijnse doden gemeld. De Israëlische inval was overdag toen er veel burgers op straat waren.

Een week geleden haalde het leger nog zes lichamen van gijzelaars terug uit de Gazastrook. Ze werden bij een nachtelijke operatie in het zuiden van Gaza opgehaald. Het is niet duidelijk hoe en wanneer ze waren omgekomen.

Nog honderd gijzelaars vast

Aangenomen wordt dat er nog iets meer dan honderd gijzelaars worden vastgehouden door Hamas in de Gazastrook. Van zeker 36 gijzelaars is bekend dat ze niet meer in leven zijn.

Bij de terreuraanvallen van Hamas in Israël op 7 oktober 2023 werden ruim 1100 mensen in Israël gedood. Ongeveer 250 mensen werden gegijzeld en meegenomen naar de Gazastrook - ook mensen die niet de Israëlische nationaliteit hebben. Het was het startpunt van de oorlog in Gaza, waarbij tot nu toe meer dan 40.000 Palestijnse doden zijn geteld.