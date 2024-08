Reuters Israëlische legervoertuigen rijden vanuit Israël Gaza binnen

NOS Nieuws • vandaag, 04:05 Gesprekken in Doha over Gaza gaan tweede dag in: 'Cruciale fase'

De onderhandelingen in de Qatarese hoofdstad Doha over een staakt-het-vuren en de vrijlating van gijzelaars in de Gazastrook gaan later vandaag verder. Dat hebben Amerikaanse en Qatarese functionarissen gezegd. Amerikaanse bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat de gesprekken "constructief" verlopen.

Eerder op de dag meldden Egyptische bronnen dat er nog geen doorbraak was en dat er nog meningsverschillen te overbruggen waren. Hamas-kopstuk Hossam Badran zei laat op de avond dat de voortdurende Israëlische aanvallen in Gaza vooruitgang in de weg staan.

Hamas laat zich overigens niet vertegenwoordigen in Doha, omdat het vindt dat Israël er geen blijk van geeft een akkoord te willen. Directeur David Barnea van de Israëlische geheime dienst Mossad en twee andere Israëlische topfunctionarissen zijn wel aanwezig, naast vertegenwoordigers van de VS, Qatar en Egypte.

Cruciale fase

Er staat veel druk op de onderhandelingen. Gevreesd wordt dat het conflict in de regio verder escaleert als Iran en Hezbollah met een grote vergeldingsaanval komen tegen Israël. Eind juli werden binnen 24 uur een hoge commandant van Hezbollah en Hamas-leider Ismail Haniyeh geliquideerd. Die laatste werd gedood bij een operatie in Teheran, op terrein dat werd bewaakt door de Iraanse Revolutionaire Garde, een elite-eenheid.

De Verenigde Staten hebben hun militaire aanwezigheid in de regio afgelopen weken opgevoerd, met oorlogsschepen, een nucleaire onderzeeboot en gevechtsvliegtuigen. Die zijn bedoeld om Israël te beschermen mocht het komen tot een grootschalige aanval op dat land.

Een woordvoerder van het Witte Huis zei vanuit Washington dat de gesprekken in Doha cruciaal zijn. "De overgebleven obstakels kunnen uit de weg geruimd worden, we moeten dit proces tot een einde brengen." Het begin van de gesprekken in Doha zou "hoopvol" zijn geweest.

Plan Biden

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Lammy, is vrijdag in Israël voor gesprekken. Ook hij benadrukt dat er een cruciale tijd is aangebroken. "De komende uren en dagen kunnen de toekomst van het Midden-Oosten bepalen. Dat is waarom wij vandaag, en elke dag, er bij onze partners in de regio op aandringen te kiezen voor vrede."

De basis voor de gesprekken in Doha is een plan dat de Amerikaanse president Biden in mei presenteerde. Dat zou uiteindelijk moeten leiden tot een permanent bestand in Gaza, de vrijlating van alle gijzelaars en het vertrek van het Israëlische leger uit de Gazastrook.

Gisteren meldden de Gazaanse autoriteiten dat er inmiddels 40.000 doden zijn gevallen in Gaza. Volgens het Israëlische leger zitten daar zeker 17.000 militanten van Hamas en andere terreurgroeperingen bij.