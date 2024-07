AFP Ziekenhuisdirecteur Mohammed Abu Selmia wordt ontvangen door zijn familie

vandaag, 18:57 Vrijlating directeur al-Shifa-ziekenhuis leidt tot politieke rel in Israël

In Israël is een politieke ruzie ontstaan door de vrijlating van de directeur van het al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-Stad. Mohammed Abu Selmia werd zonder aanklacht in vrijheid gesteld samen met vijftig andere Palestijnen. De directeur zegt dat dit aantoont dat er geen enkel bewijs tegen hem is voor betrokkenheid bij Hamas.

Verschillende ministers uit Netanyahu's broze regeringscoalitie reageren verbolgen. Ze schilderen de ziekenhuisdirecteur af als medeplichtige van Hamas. Betrokken bewindslieden en instanties geven elkaar de schuld van het vrijlatingsbesluit, of spreken elkaar tegen. In reactie op de onrust heeft Netanyahu een onderzoek gelast.

Invallen in ziekenhuis

Het Israëlische leger is het terrein van het al-Shifa in deze Gaza-oorlog tweemaal binnengevallen, op basis van de beschuldiging dat Hamas er een commandocentrum had. Abu Selmia werd opgepakt en zat ruim zeven maanden vast in zogenoemde administratieve detentie. Uiteindelijk kon hij niet worden gelinkt aan de activiteiten van Hamas op het medische complex, concludeert The Jerusalem Post.

"Israël heeft me gearresteerd alsof ik een belangrijke speler was. Nu blijkt dat het allemaal een leugen en een illusie was", citeert de krant Haaretz uit een opgenomen verklaring van de ziekenhuisdirecteur.

Abu Selmia stelt dat hij en andere gevangen genomen ziekenhuismedewerkers vrijwel dagelijks werden mishandeld of gemarteld. Dat valt niet te controleren, maar er zijn soortgelijke getuigenissen van andere Palestijnse gevangenen.

In maart maakte correspondent Nasrah Habiballah deze uitlegvideo over administratieve detentie:

10:01 Administratieve detentie: zo worden Palestijnen langdurig vastgezet door Israël

"Er zijn gedetineerden gestorven door de martelingen", verklaarde Abu Selmia. Volgens hem zitten er nog steeds artsen en verplegers uit het al-Shifa vast en hebben die dringend medische hulp nodig. Hij stelt dat bij een verhoor een van zijn vingers is gebroken en dat hij is geslagen met stokken.

Vingerwijzen

Israëlische politici ruziën over de kwestie. "Een regering die mensen vrijlaat die meehielpen met het plegen van moorden in al-Shifa en het vasthouden van gijzelaars" verdient het volgens Benny Gantz niet om te blijven zitten. Hij stapte recent als minister op uit het oorlogskabinet en voert sindsdien steeds feller oppositie tegen premier Netanyahu's kabinet.

Netanyahu zegt dat hij niets met de vrijlating te maken heeft. In zijn verklaring staat dat veiligheidsfunctionarissen zelfstandig afwegen welke gevangenen kunnen worden vrijgelaten en welke niet. De premier suggereert dat het hooggerechtshof schuld draagt aan het besluit, omdat het hof zich onlangs over gemelde misstanden in het detentiecentrum Sde Teiman heeft gebogen. Daar zou ook de ziekenhuisdirecteur hebben vastgezeten.

Israëlische politici speculeren over de reden voor het genomen besluit. Zo zou de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet hebben gezegd dat er een tekort aan cellen is voor terreurverdachten. Maar de Israëlische gevangenisautoriteit IPS weerspreekt dat.

De instantie heeft een document gepubliceerd, waaruit zou blijken dat Shin Beit en het leger het omstreden besluit hebben genomen. Een aantal ministers heeft opgeroepen tot het ontslag van degene die er verantwoordelijk voor is. De grote vraag hoe hoog de ruzie zal worden opgespeeld binnen het kabinet.

Al-Shifa deels herbouwd

Als gevolg van de Israëlische invallen in het al-Shifa zijn volgens ziekenhuismedewerkers patiënten omgekomen. Het complex werd grotendeels verwoest. Inmiddels zijn weer twee gebouwen van het ziekenhuis hersteld.

Israël heeft na de invallen beelden van wapens en tunnels gepubliceerd. Volgens een door Israël uitgevoerd pathologisch onderzoek is vastgesteld dat een gijzelaar is gedood op het ziekenhuisterrein. Maar onafhankelijke informatie is schaars over de vraag in hoeverre Palestijnse militanten actief waren op het medische complex.

Er zijn beveiligingsbeelden vrijgegeven waarop gewapende Palestijnse militanten gewonde Israëlische gijzelaars het ziekenhuis binnenbrachten in oktober. Maar de vrijlating van Mohammed Abu Selmia suggereert dat Israël geen hard bewijs heeft voor betrokkenheid van de ziekenhuisdirecteur.