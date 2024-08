YouTubeshow Roddelpraat haalt aflevering met gokreclame offline

De gewraakte aflevering verscheen begin juli. Presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten maakten tijdens de uitzending reclame voor een in Nederland illegaal online casino. Schouten zei erbij dat het om een legale goksite ging, maar dat was dus niet zo.

Een week later zeiden de presentatoren in een nieuwe aflevering hun samenwerking met de illegale goksite te hebben verbroken. Volgens Schouten hadden de makers met de sponsorovereenkomst een "noodgreep" gedaan om het programma in de lucht te houden. Hij zei ook dat het online casino hem had voorgelogen over de legale status.