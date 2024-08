Nederlandse speurhonden zoeken in de bergen naar vermiste vrouw op Samos

Van Gennip was met een vriendin op vakantie en verliet vorige week donderdag rond 08.00 uur haar appartement voor een wandeling in de richting van de Tunnel van Eupalinos, een ondergronds bouwwerk in een berg. In de loop van de ochtend heeft Van Gennip volgens Griekse media de weg gevraagd, maar daarna is er niets meer van haar vernomen. Haar telefoon is wel teruggevonden in de buurt van de tunnel.