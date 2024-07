Lichaam vermiste Nederlandse vrouw op 700 meter van Franse camping gevonden

In Frankrijk hebben speurhonden het lichaam van de vermiste Marjan Roozendaal gevonden. Dat heeft de familie laten weten in een bericht. De 73-jarige vrouw uit Amsterdam leed aan beginnend alzheimer en was sinds een week vermist.

Op zondag 14 juli liep ze van een camping af in het Zuid-Franse Vacquières. Roozendaal is op zo'n 700 meter van die camping gevonden. Het vermoeden is dat de vrouw van een tien meter hoge rots is uitgegleden en is gevallen.