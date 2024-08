NOS Het Griekse eiland Samos (archieffoto)

NOS Nieuws • vandaag, 17:45 Nederlandse vrouw vermist op Grieks eiland, familie stuurt zoekhonden en drones

Een Nederlandse vrouw die een eindje ging wandelen op het Griekse eiland Samos, is vermist geraakt. De hulpdiensten zijn naar haar op zoek. Familie, vrienden en bewoners maken zich grote zorgen, ook omdat de temperaturen op het eiland oplopen tot zeker 38 graden.

Het gaat om de 65-jarige Brigitte van Gennip. Samen met een vriendin reisde ze af naar Samos, een eiland ten oosten van de hoofdstad Athene. Gisteren ging ze een wandeling maken rond 08.00 uur 's morgens in het plaatsje Pythagorion naar de Tunnel van Eupalinos, een bekende toeristische attractie. Onderweg heeft ze nog ergens de weg gevraagd, maar in de buurt van de tunnel is ze verdwenen.

De vriendin begon zich in de loop van de dag zorgen te maken en sloeg alarm. De telefoon van de vrouw is wel teruggevonden. Hulpdiensten met een speurhond en drones hebben de omgeving uitgekamd. De dochter van Van Gennip heeft inmiddels ook aandacht gevraagd voor de vermissing. "De klok tikt door", meldt ze in een bericht op X.

Er gaat ook een Nederlands zoekteam met honden en drones naar Samos om mee te zoeken. Familie en vrienden van de vrouw zijn een inzamelingsactie begonnen om de reis van het team te kunnen betalen. Het ingezamelde bedrag is opgelopen tot meer dan 7000 euro. De verwachting is dat het team morgenochtend in Griekenland aankomt.

Grootschalige zoektocht

De vermissing van de Nederlandse vrouw houdt ook de gemoederen op Samos bezig. Bewoners van het eiland helpen mee met de zoektocht en lopen de route die de vrouw heeft gelopen. Ook de Nederlandse Titia Kontaxis-Rakers, eigenaar van een hotel in de buurt van de tunnel, ging met haar zoon en hond op pad om te zoeken.

Het wandelpad waar de vrouw vermist raakte is een bekende wandelroute onder toeristen, maar op sommige plekken kan je volgens bewoner Kontaxis-Rakers wel makkelijk vallen. Ook de hoge temperaturen werken volgens de hoteleigenaar niet mee.

In juni raakte ook een Nederlander vermist op Samos. De man van 74 ging een stuk wandelen. Zijn lichaam werd later teruggevonden in een ravijn. De route die hij bewandelde staat op het eiland bekend als zeer uitdagend.