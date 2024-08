Franse bergbeklimmer omgekomen bij Mont Blanc, twee Duitsers vermist

In het Mont Blancmassief is een Franse bergbeklimmer om het leven gekomen toen een ijsblok van een gletsjer loskwam en omlaag viel. Naar twee vermiste Duitsers wordt nog gezocht.

Het incident gebeurde in de nacht van zondag op maandag op de Mont Blanc du Tacul, een berg van 4248 meter hoog in het Mont Blancmassief in de Franse Alpen. Volgens eerste informatie brak de ijsmassa los door een natuurlijke oorzaak.