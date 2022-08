AFP

NOS Nieuws • gisteren, 19:44 Bergborg van 15.000 euro: beklimming Mont Blanc ontmoedigd om rotsgevaar

Bergbeklimmers die de top van de Mont Blanc willen bereiken via het Franse dorpje Saint-Gervais-les-Bains moeten alvast betalen voor hun eventuele redding en begrafenis: 15.000 euro. De burgemeester heeft een borg ter hoogte van dat bedrag ingesteld voor waaghalzen die de waarschuwing negeren om de klim op dit moment niet te maken.

Vanwege de droogte en de hoge temperaturen is er zeer veel risico op vallende rotsblokken. Desondanks zijn er toch klimmers die de tocht wagen. Dat wil de burgemeester van Saint-Gervais ontmoedigen, zegt hij in een verklaring: "Het is onacceptabel dat de Franse belastingbetaler voor de kosten moet opdraaien."

Gidsen in Saint-Gervais en Chamonix nemen tot zeker 15 augustus geen klanten meer aan. Tientallen "pseudo-alpinisten" per dag gaan er echter op eigen houtje op uit. Onverantwoord, aldus de burgemeester: "Ze negeren de adviezen en hebben plezier met het nieuwste populaire spel: Russische roulette".

Roemenen op sneakers

De druppel was een groep Roemenen die in korte broek en op sneakers de beklimming wilde maken. Een Franse reddingshelikopter maande hen rechtsomkeert te maken. "Toen ze omkeerden zeiden ze dat ze de volgende dag zouden terugkomen!"

Daarmee brengen ze ook het leven van reddingswerkers onnodig in gevaar, zegt de burgemeester: "Als ze de beklimming willen maken met de 'dood in hun rugzak', mij best! Maar laten we dan vast anticiperen op de kosten van hun redding en begrafenis."

In totaal zijn er vijf routes die naar de top van de Mont Blanc leiden. Daarvan is de route via Saint-Gervais - de Goûter - de populairste. Dat is de makkelijkste route, maar niet zonder gevaar. Op ruim 3000 meter hoogte moeten klimmers bijvoorbeeld door de Grand Couloir heen, een geul met hoge bergwanden waar regelmatig rotsen neervallen. Tussen 1990 en 2017 vielen daar 102 doden en 230 gewonden. De Mont Blanc is sowieso een gevaarlijke beklimming, waar jaarlijks tot tientallen mensen omkomen.

Rotsblokken groot als koelkasten

Door verschillende omstandigheden is het dit jaar nog gevaarlijker dan normaal op de berg. Vanwege de beperkte sneeuwval in de winter is het hooggelegen gletsjerijs slechter beschermd en zijn er scheuren ontstaan. Door de aanhoudende hitte is nog meer sneeuw weggesmolten waarover klimmers normaal kloven kunnen oversteken. Dat alles heeft tot gevolg dat er rotsblokken "zo groot als koelkasten" vrijkomen uit het ijs en naar beneden vallen, zeggen gidsen tegen persbureau AFP.

Ook andere berggebieden in de Alpen hebben te maken met risico op rotsverschuivingen. Er gelden waarschuwingen voor twaalf pieken, zegt Pierre Mathey van de Zwitserse berggidsenvereniging, onder meer voor de Matterhorn. Normaal gesproken komen die waarschuwingen pas in de loop van augustus, nu was het op sommige plekken al het geval in juni.