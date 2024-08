60-plussers krijgen weer uitnodiging voor boosterprik tegen corona in de bus

Corona is inmiddels niet meer de ontwrichtende ziekte die het in 2020 en 2021 was, maar toch valt vanaf vandaag weer een uitnodiging voor een boosterprik voor 60-plussers in de bus. Ook mensen van jonger dan 60 die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik kunnen vanaf vandaag een prikafspraak maken, evenals zorgmedewerkers.