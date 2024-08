EPA In een fabriek van het Chinese automerk BYD worden elektrische auto's in elkaar gezet

NOS Nieuws • gisteren, 22:40 Canada komt met importheffing op Chinese elektrische auto's van 100 procent

Canada gaat vanaf oktober een importheffing van 100 procent rekenen voor elektrische auto's uit China. Het land volgt daarmee het voorbeeld van de Verenigde Staten en Europese Unie, die de hoogte van de heffingen eerder al opschroefden. De heffing geldt ook voor het Amerikaanse automerk Tesla, dat niet alleen in de VS en Duitsland, maar ook in Shanghai auto's produceert.

In 2023 lag het aantal elektrische auto's uit China dat in de Canadese havenstad Vancouver werd ingevoerd bijna vijf keer zo hoog als het jaar daarvoor. Dat gebeurde nadat Tesla begon met het verschepen van auto's van de fabriek in Shanghai naar Canada. Voorheen werden de auto's van Tesla vanuit de fabriek in Californië naar Canada geëxporteerd.

De VS verhoogde de importheffing van in China gemaakte auto's al eerder naar 100 procent. De EU verhoogde de heffingen per juli, maar koos ervoor om verschillende tarieven te hanteren. Voor elektrische auto's van sommige Chinese merken geldt een heffing van bijna 40 procent, voor auto's van Tesla het lagere tarief van 9 procent.

Oneerlijke concurrentie

Premier Trudeau zei tegen de pers dat hij dit besluit heeft genomen om het Chinese beleid om te veel te produceren tegen te werken. Volgens de premier hanteert China "niet dezelfde spelregels" en probeert het land de Canadese markt te overspoelen met elektrische auto's.

Zowel de EU als Canada en de VS willen dat China de lokale industrieën niet uit de markt drukt. De Europese Commissie vindt dat deze concurrentie oneerlijk is, omdat de Chinese overheid de industrie zou steunen met oneerlijke subsidies.

Naast de importheffingen op elektrische auto's kondigde Canada aan de heffing op staal uit China te verhogen naar 25 procent. De Verenigde Staten verhoogden ook de importheffingen op andere materialen die gebruikt worden bij de productie van elektrische auto's. Ook Canada overweegt dergelijke belastingen op bijvoorbeeld batterijen en zonnepanelen.

Een vertegenwoordiger van de Canadese auto-industrie reageerde verheugd op het besluit van Trudeau en zei dit tegen persbureau Reuters een goede beslissing te vinden. China heeft nog niet gereageerd op de Canadese aankondiging.