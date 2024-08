AFP Alexander Zverev op de US Open in actie tegen landgenoot Maximilian Marterer

NOS Sport • vandaag, 22:07 Zverev verslaat 'lucky loser' Marterer, Thiem neemt afscheid op US Open

Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. In New York versloeg de Duitse nummer vier van de wereldranglijst landgenoot Maximilian Marterer met 6-2, 6-7 (5), 6-3, 6-2.

Marterer begon als 'lucky loser' aan de US Open. De 29-jarige Duitser verloor donderdag in de derde ronde van het kwalificatietoernooi, maar mocht alsnog aan het hoofdtoernooi meedoen nadat de oorspronkelijke tegenstander van Zverev zich had teruggetrokken met een blessure.

Het spelen van de eerste ronde was dus al een onverwachts extraatje voor Marterer, die zich vorige maand ook al als 'lucky loser' mocht melden bij het olympische tennistoernooi in Parijs. In de Franse hoofdstad won hij zijn eerste partij, maar ging hij in de volgende ronde onderuit.

Snelle break

Zverev begon in New York overtuigend aan de partij, brak in de eerste game de service van zijn tegenstander en deed dat op 2-4 opnieuw. Hij liep uiteindelijk eenvoudig uit naar 2-6, maar had het in de daaropvolgende set lastiger. Die eindigde in een tiebreak en werd gewonnen door Marterer.

In de daaropvolgende sets stelde Zverev orde op zaken tegen zijn landgenoot, die op de honderdste plaats van de wereldranglijst staat. Zverev serveerde de partij uiteindelijk af op love.

Laatste grandslampartij

Dominic Thiem heeft zijn laatste partij op een grandslamtoernooi gespeeld. De 30-jarige Oostenrijker verloor in de eerste ronde met 4-6, 2-6, 2-6 van Ben Shelton, de Amerikaanse nummer dertien van de ATP-ranglijst.

1:33 Thiem verliest in eerste ronde US Open en neemt afscheid van grandslamloopbaan

Thiem won de US Open in 2020. Destijds versloeg hij Zverev in de finale. Daarna haalde Thiem nooit meer dat niveau door een hardnekkige polsblessure. Aan het eind van dit seizoen beëindigt Thiem zijn professionele loopbaan.

Ook Ruud zonder setverlies verder

Net als Shelton haalde Casper Ruud, verliezend finalist in 2022, de tweede ronde zonder setverlies. De Noorse nummer acht van de wereld ondervond alleen in de eerste set tegenstand van de Chinees Bu Yunchaokete: 7-6 (2), 6-2, 6-2.