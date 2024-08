Reuters

NOS Sport • vandaag, 18:46 Tienduizenden euro's per centimeter verdienen, Duplantis doet het met de polsstok Mereyn Geskus redacteur NOS Sport

Armand Duplantis stijgt tot grote hoogtes. Niet alleen met de polsstok, maar ook financieel. De Zweed verbeterde gisteren voor de tiende keer zijn eigen wereldrecord: 6,26 meter. "De lat steeds maar met een centimeter verhogen is hartstikke slim", zegt Menno Vloon.

De Nederlandse polstokhoogsspringer zag drie weken geleden op de Olympische Spelen in Parijs van dichtbij hoe Duplantis hoger dan 6,25 meter sprong. Vloon deed namelijk zelf mee aan die wedstrijd en werd elfde (5,70 meter).

Na Vloons sprongen ontstond er een grote Duplantis-show in het Stade de France, waar het publiek in extase raakte door het wereldrecord. "Waanzinnig", zei de Nederlander toen over de prestatie van de Zweed.

Portemonnee

Gisteren legde de 24-jarige Duplantis tijdens de Diamond League-wedstrijden in het Poolse Chorzów de lat weer iets hoger. Met succes. Al die records zijn ook goed voor de portemonnee van Duplantis.

Zo kreeg hij dankzij het nieuwe wereldrecord in Polen 50.000 dollar (45.000 euro) van de organisatie. En dan te bedenken dat hij ook eerder dit jaar tijdens de Diamond League-wedstrijd in het Chinese Xiamen het wereldrecord al aanscherpte.

De lat in China lag, niet verrassend, wederom een centimeter hoger dan het vorige wereldrecord. Een jaar eerder, tijdens de WK in het Amerikaanse Eugene, ging het record er ook al eens aan. Toen ontving Duplantis een 'wereldrecordbonus' van 100.000 dollar.

Naast de bonussen die toernooien uitkeren, genereert Duplantis met elke (succesvolle) poging aandacht. Dat maakt hem als mediapersoonlijkheid aantrekkelijk voor sponsoren.

Duplantis heeft contracten met onder meer Puma, Red Bull en Polestar. Hoewel de details van de afspraken niet bekend zijn, is wel duidelijk dat deze deals hem multimiljonair maken.

Tactiek Boebka

De tactiek van Duplantis lijkt op die van Serhij Boebka, de Oekraïense polsstokhoogspringer die, veelal onder de vlag van de Sovjet-Unie, in de jaren tachtig en negentig het wereldrecord in de buitenlucht zeventien keer verbeterde, telkens met een centimeter.

"Stel dat ik ineens plus zes of zeven centimeter zou wagen en het lukt, dan zijn de organisatie, het stadionpubliek en de kijkers thuis ontgoocheld als ik daarna een centimeter minder spring", zei Boebka ooit volgens de Belgische krant De Morgen. "Dat zijn eigenlijk zes gemiste kansen op een wereldrecord."

ANP

Met de nieuwe records en de bijbehorende gages in gedachten is het natuurlijk de vraag waar het plafond van Duplantis ligt. "Hij is echt een bijzonder kind, 6,30 meter is zeker haalbaar", zegt Vloon vol bewondering.

Voormalig polsstokhoogspringer Rens Blom denkt ook dat 6.30 tot de mogelijkheden behoort. Hij is wel wat voorzichtiger dan Vloon: "Hij zit tegen de limiet aan. Over die stok heengaan gaat steeds moeilijker voor Mondo."

Als Duplantis, bijnaam Mondo, inderdaad de 6.30 meter haalt, zou hij nog drie keer een flinke bonus kunnen opstrijken, aangezien er geen enkele polsstokhoogspringer is die hem momenteel bedreigt.

Fabelverhalen

Blom lijkt het een beetje raar te vinden om het daarover te hebben. "Mensen vergeten hoe moeilijk het is."

"Het is echt niet zo dat hij zelf kan besluiten wanneer hij een wereldrecord springt", vervolgt Blom, die in 2005 wereldkampioen werd. "Het zijn fabelverhalen als er wordt beweerd dat hij op trainingen bijvoorbeeld 6,40 springt."

ANP Rens Blom in 2005 na het veroveren van de wereldtitel in Helsinki

Volgens Blom hebben polsstokhoogspringers de prikkel van een wedstrijd nodig. "Als ik op een training 5,60 sprong, wist ik dat 5,80 mogelijk was in de wedstrijd."

"Hij springt ook niet veel op trainingen in vergelijking met anderen", zegt Vloon. "Hij heeft tijdens trainingen in de jeugd de juiste techniek aangeleerd en daardoor weer wat hij moet doen."

"Boebka deed soms zeventig sprongen per dag, ik had er wel dertig nodig. Duplantis kan het met een stuk of tien sprongen af", vult Blom aan. Beide Nederlanders benoemen ook het genenpakket van de Zweed, wiens ouders ook verdienstelijke sporters waren.

"Hij is enorm snel en heeft een goede ruimtelijke oriëntatie", ziet Blom.

Feestjes geen probleem

Dat Duplantis zijn wereldrecord na Parijs flink heeft gevierd, maakt het volgens Blom en Vloon niet per se knapper dat hij na een kleine drie weken weer in bleek om een nieuw wereldrecord neer te zetten.

"Hij profiteert juist van Parijs. Als deze poging in november was gedaan, was het moeilijker", meent Blom. Volgens de Nederlander heeft Duplantis toegewerkt naar de Spelen en plukt hij daar in Polen nog steeds de vruchten van. "Hij is gewoon nog steeds goed in vorm."

De feestjes en de drank hebben ook weinig invloed, vertelt Blom: "Als hij nou een marathon had gelopen, was het anders geweest. Bij polsstokhoogspringen gebruik je hele andere energiestructuren in het lichaam. Hij was binnen een paar dagen hersteld."