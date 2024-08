NOS Voetbal • vandaag, 18:40 Dankzij bevrijdende goals Adekanye en Stokkers pakt Go Ahead tegen RKC eerste zege

3:48 Bekijk de samenvatting van Go Ahead Eagles-RKC Waalwijk

Go Ahead Eagles heeft de eerste punten van dit seizoen in de wacht gesleept. De ploeg van coach Paul Simonis won in de Adelaarshorst met 2-0 van RKC Waalwijk, dat door een vroege rode kaart voor Yassin Oukili lang met tien man speelde.

Beide teams begonnen de wedstrijd in Deventer met nul punten op zak na twee speelrondes. De Eagles hadden zelfs nog helemaal niet gescoord. Het wachten op de eerste goal duurde niet lang. Al in de derde minuut was Bobby Adekanye trefzeker.

Kramer uit RKC-selectie gezet Michiel Kramer is om disciplinaire redenen uit de selectie gezet bij RKC Waalwijk. Over de reden voor de verwijdering wil RKC niks kwijt. Bij afwezigheid van de geschorste spits Oskar Zawada, die tegen FC Groningen rood kreeg, was de kans groot dat Kramer in de basis zou starten. "Het ligt niet volledig bij mij", reageerde RKC-trainer Henk Fraser na afloop. "Dan moet je bij Mo (Allach, technisch directeur, red.) zijn en met name bij Michiel. Ik ben hier niet verantwoordelijk voor."

Finn Stokkers legde terug en Adekanye schoot de bal in de korte hoek. Niet alleen voor Go Ahead, maar ook voor de 25-jarige Adekanye was het een bevrijdend doelpunt. De vleugelspeler maakte een einde aan een reeks van 39 eredivisie-optredens zonder doelpunt.

In het seizoen 2022/2023 was Adekanye nog goed voor zes doelpunten, maar vorig seizoen scoorde hij geen enkele keer.

Al vroeg kreeg de thuisploeg een nieuwe meevaller met de tweede gele kaart voor RKC'er Yassin Oukili in de 18de minuut na een domme overtreding rond de middenlijn.

Sla de carrousel over Pro Shots Bobby Adekanye (l) viert zijn goal

Proshots Stokkers jaagt de 2-0 tegen de touwen

Met tien tegen elf was de opgave lastig voor RKC en na rust gaf Stokkers de nekslag. Uit een hoekschop kopte Joris Kramer door en bij de tweede paal stond Stokkers klaar om in de 60ste minuut binnen te tikken. Net als bij Adekanye kwam hiermee een einde aan lange droogte.

De 28-jarige Stokkers had sinds een goal bij de 2-1 uitnederlaag bij Sparta op 12 februari 2023 al 25 eredivisiewedstrijden niet gescoord. De vreugde van Stokkers was daarom begrijpelijk en ook omdat hij begin dit jaar terugkeerde na een half jaar afwezigheid vanwege een slepende oogkwetsuur.

Meer goals vielen er niet meer in de Adelaarshorst. De doelpunten van Adekanye en Stokkers waren genoeg voor de winst. Voor RKC Waalwijk is het na drie speelronden nog wachten op de eerste punten.