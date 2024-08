ANP Sven Mijnans mist de bal, Etienne Vaessen redt eenvoudig

NOS Voetbal • vandaag, 14:14 FC Groningen en AZ lijden met doelpuntloos gelijkspel eerste puntenverlies

FC Groningen is ook in z'n derde wedstrijd na de terugkeer in de eredivisie ongeslagen gebleven. De gepromoveerde ploeg van trainer Dick Lukkien hield in eigen huis AZ, de nummer vier van vorig seizoen, op 0-0. Daarmee leden beide clubs wel hun eerste puntenverlies.

Het treffen in de zonovergoten Euroborg kwam maar moeizaam op gang. Beide ploegen zochten behoedzaam de aanval, waardoor opwindende momenten voor de doelen lang op zich lieten wachten. Een klein kansje na een dik kwartier was niet besteed aan Ibrahim Sadiq, de maker van de enige goal in de openingswedstrijd van dit seizoen van AZ bij Almere City.

Dichter bij een doelpunt was na een halfuur Sven Mijnans, maar hij kreeg oog in oog met doelman Etienne Vaessen zijn voet niet tegen een voorzet van Troy Parrott. Het illustreerde wel dat AZ langzaam maar zeker de overhand kreeg, maar het vele gebrei leidde tot weinig.

Brutaler Groningen

Meteen na rust kwam Groningen eindelijk een keer dreigend door, maar de eindpass kwam niet aan. In de tegenaanval kon Ruben van Bommel uithalen en moest Vaessen gestrekt om het schot te keren. Aan de andere kant had Romano Postema na knap voorbereidend werk van Thom van Bergen net even te veel tijd nodig om Rome-Jayden Owusu-Oduro te verschalken.

Pro Shots Jorg Schreuders probeert AZ-spits Troy Parrott de bal afhandig te maken

Daarmee waren de eerste tien minuten van de tweede helft al ruimschoots vermakelijker dan het gehele eerste bedrijf. Dat kwam voornamelijk op conto van een brutaler opererende thuisploeg. De opleving bleek echter van korte duur.

Met Mexx Meerdink voor spits Parrott, die vorig seizoen in het shirt van Excelsior tot tien competitiedoelpunten kwam maar bij AZ nog altijd droog staat, gingen de gasten in de slotfase op zoek naar de drie punten.

De Alkmaarse regisseur Jordy Clasie probeerde het met een afstandsschot, maar dat miste de juiste richting. De kopbal van Meerdink werd me een sierlijke duik gepakt door Vaessen. Tot meer wapenfeiten kwam AZ niet meer, terwijl FC Groningen zich tevreden stelde met het ene punt.