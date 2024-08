Gestrande astronauten keren over half jaar terug uit de ruimte

Begin deze maand werd al bekend dat de astronauten Barry Wilmore en Sunita Williams mogelijk pas volgend jaar zouden terugkeren. Nu is duidelijk dat de twee in februari kunnen meereizen in een ruimtecapsule van ruimtevaartbedrijf Space X. Het tweetal verblijft hierdoor zeker 126 dagen in de ruimte, in plaats van de geplande tien.