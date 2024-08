Vier partijen om tafel bij formatie nieuwe regering Sint-Maarten

In totaal zijn er bij de verkiezingen afgelopen maandag zeven partijen in het parlement gekozen. Omdat de coalitiepartijen samen negen van de vijftien zetels in het parlement hebben, kunnen ze een nieuwe regering gaan vormen.

Rommelige verkiezingen

Het was de tweede keer binnen een jaar dat de inwoners van Sint-Maarten naar de stembus mochten voor parlementsverkiezingen. Begin mei kreeg het eiland een nieuwe regering die met veel moeite tot stand was gekomen, maar zeventien dagen later was het kabinet al gevallen.