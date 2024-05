Regering Sint-Maarten na 17 dagen gevallen

De regering van Sint-Maarten is zeventien dagen na de beëdiging al gevallen. De coalitie onder leiding van premier Mercelina is de meerderheid kwijt, nu een van de leden heeft bekendgemaakt zijn partij te verlaten en als onafhankelijk parlementariër verder te gaan.

Sint-Maarten, een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, had sinds 3 mei een nieuwe regering. Die kwam met moeite tot stand: na de verkiezingen in januari was er weliswaar snel een overeenkomst tussen vier partijen, maar er waren onder meer problemen met de screening van twee ministers.