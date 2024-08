AFP Kamala Harris bij haar toespraak in Chicago

NOS Nieuws • vandaag, 05:37 • Aangepast vandaag, 06:49 Harris wil president zijn 'die mensen verenigt en luistert, met gezond verstand'

De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris heeft haar nominatie aanvaard op het partijcongres in Chicago. In haar toespraak presenteerde ze zichzelf als een kandidaat die er voor alle Amerikanen wil zijn, "die mensen verenigt en luistert, met gezond verstand". Ze schonk extra aandacht aan de middenklasse, waar ze zelf vandaan komt.

Zo wil ze een belastingkorting doorvoeren voor de meer dan 100 miljoen Amerikanen die tot die groep behoren. "Een sterke middenklasse is altijd van cruciaal belang geweest voor het succes van Amerika. Het opbouwen aan die middenklasse zal een bepalend doel van mijn presidentschap zijn."

Ruim een maand geleden had Harris niet gedacht dat ze deze toespraak zou houden, voordat Joe Biden zich had teruggetrokken als kandidaat. "Het pad dat ik hiernaartoe heb bewandeld, was zonder twijfel onverwacht", verwees Harris daarnaar aan het begin van haar 40 minuten durende speech.

Dit is een stukje uit de speech:

0:34 Harris accepteert nominatie als Democratische presidentskandidaat

De Democrate uit Californië vertelde over haar jeugd, waarin ze veel van haar moeder heeft geleerd, bijvoorbeeld dat ze "dingen nooit halfslachtig moet doen". Ze haalde een vriendin aan, Wanda, die haar op school verteld had dat ze seksueel misbruikt werd door haar stiefvader. "Dat was een van de redenen dat ik aanklager ben geworden, om mensen zoals Wanda te beschermen. Iedereen heeft recht op veiligheid, waardigheid en gerechtigheid."

Op de strijd om gerechtigheid kwam Harris vaker terug, door te tonen wat ze als aanklager heeft proberen te bereiken. "Als aanklager in Californië nam ik het op tegen de grote banken. Ik heb gestreden voor arbeiders die hun lonen niet uitbetaald zagen worden. En ik heb gevochten tegen de kartels die handelen in wapens, drugs en mensen. Ik zal altijd strijden voor het Amerikaanse volk. Van de rechtbank tot aan het Witte Huis, dat is mijn levenswerk."

'Trump serieuze bedreiging'

Daarmee zette ze zich ook af tegen haar Republikeinse rivaal Donald Trump, die ze ervan betichtte vooral op te komen voor "zijn miljardairsvrienden". Harris zei dat Trump in veel opzichten niet serieus is, maar dat zijn mogelijke terugkeer in het Witte Huis bijzonder ernstige gevolgen zou hebben.

De huidige vicepresident beloofde als president achter Oekraïne en de NAVO-bondgenoten te zullen staan. Ook zei ze dat de VS altijd het recht van Israël om zichzelf te verdedigen zal blijven steunen. Al zei ze wel dat het leed in de Gazastrook hartverscheurend is en dat er wat haar en president Biden betreft zo snel mogelijk een staakt-het-vuren moet komen.

Harris noemde deze verkiezingen een kostbare kans om bitterheid, cynisme en verdeeldheid in het verleden te laten en naar de toekomst te kijken. "Niet als leden van een bepaalde partij of factie, maar als Amerikanen."

Correspondent Verenigde Staten Ryan Hermelijn: "We zagen een kandidaat die klaar zegt te zijn voor het Witte Huis. Het was een bij vlagen emotionele toespraak waarin ze sprak over haar achtergrond als kind uit een middenklassegezin, met een speciaal eerbetoon aan haar overleden moeder. Die heeft haar grotendeels alleen opgevoed. Ze stond uitvoerig stil bij hoe haar moeder haar wereldbeeld heeft gevormd. En die invloed kwam ook in haar hele toespraak terug. Ze presenteerde zich echt als een happy warrior, als iemand die met een blij gemoed opkomt voor het arbeidersmilieu waarin zij zelf is opgegroeid, als iemand die strijdt voor burgerrechten zoals ze deed toen ze nog aanklager was en als iemand die het land wil verenigen."