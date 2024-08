'Vrijwillig dienjaar' is succes, zegt Defensie: bijna driekwart wil blijven

Het merendeel van de jongeren die bij Defensie een 'vrijwillig dienjaar' hebben doorlopen, gaat er volledig aan de slag. Daardoor komen er in totaal 102 nieuwe medewerkers in dienst, als voltijdsmilitair, reservist of burgermedewerker.

Overal aan de slag

Nieuwe lichting

Defensie had als doel dat 30 procent van de deelnemers aan het project na het jaar bij de organisatie zou blijven. Dat doel is dus in het eerste jaar ruim gehaald. "Daar zijn we natuurlijk heel blij mee", zegt projectleider Noordam "Maar we moeten ons wel realiseren dat we nog in een testfase zitten en dat het om een relatief kleine groep gaat."