ANP Politie ontmantelt drugslab

NOS Nieuws • vandaag, 16:56 1 op de 10 boeren boven grote rivieren benaderd met dubieus voorstel

Een op de tien boeren boven de grote rivieren zegt wel eens te zijn benaderd door vermoedelijke criminelen met een dubieus voorstel. Dat blijkt uit een enquête van boerenorganisatie LTO Noord onder 480 boeren en tuinders.

De voorstellen gaan vooral over het tijdelijk verhuren van een stal of schuur in het buitengebied. Een derde van de ondervraagde boeren zegt wel eens het vermoeden te hebben gehad dat er drugscriminaliteit was in de omgeving.

LTO Noord behartigt de belangen van boeren boven de grote rivieren. In 2020 zei in een onderzoek van de ZLTO, voor de drie zuidelijke provincies, een vijfde van de boeren dat ze benaderd waren.

Intimiderend

De uitkomsten verbazen Gaby de Ruiter niet. Als vertrouwenspersoon bij LTO Noord krijgt ze wekelijks vragen van boeren over criminaliteit en hoe ze daar mee om moeten gaan. Ook geeft ze regelmatig voorlichting.

De manier van benaderen is volgens De Ruiter heel wisselend. "Soms een vriendelijke vraag van iemand die een nieuw bedrijfje op wil starten of opslagruimte zoekt." Op andere momenten gaat het dwingender, vertelt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Soms komen meerdere mensen in een dure auto het erf op gereden. Dat komt dan heel intimiderend over."

Onderbuikgevoel

Om boeren over de streep te trekken wordt beloofd dat ze nergens last van hebben. Regelmatig worden hoge bedragen geboden, volgens De Ruiter soms wel 5000 tot 10.000 euro per maand.

Het beste advies dat de vertrouwenspersoon kan geven, is afgaan op het onderbuikgevoel. "Als mensen zich niet kunnen of willen identificeren of verbouwplannen hebben in je schuur, moet je argwaan krijgen."

Ze probeert boeren zo goed mogelijk hun verhaal te laten doen en ze eventueel door te verwijzen naar een wijkagent of Meld Misdaad Anoniem.

Als boeren op het verzoek van criminelen ingaat, is het heel lastig om er weer van af te komen. "Zeker als je al geld hebt ontvangen. Wanneer je dan naar de politie stapt, riskeer je zelf ook een straf."

Meer drugslabs

Uit de enquête blijkt dat de helft van de boeren criminaliteit in het buitengebied ziet als een groeiend probleem. Een kwart van de boeren boven de grote rivieren is wel eens bij een bijeenkomst geweest over drugscriminaliteit.

De politie constateerde eerder dit jaar een relatief grote stijging van het aantal drugslabs in de provincies Utrecht, Overijssel en Drenthe.

Uit politiecijfers over 2023 blijkt dat het zuiden van Nederland de belangrijkste productieplaats blijft voor synthetische drugs, maar dat drugslabs inmiddels verspreid over het hele land worden ontdekt. In Zuid-Holland ging het om veertig labs, vooral voor het versnijden van cocaïne en heroïne. Deze drugs komen binnen via de Rotterdamse haven.