Werkstraf voor man die burgemeester Houten met dood bedreigde

Een 54-jarige man is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf omdat hij burgemeester Isabella van Houten met de dood heeft bedreigd. De inwoner van Houten mag daarnaast een jaar lang op geen enkele wijze ongevraagd contact opnemen met de burgemeester, meldt RTV Utrecht .

De man werd afgelopen april aangehouden, nadat de burgemeester aangifte had gedaan van bedreiging. De man had telefonisch zijn onvrede geuit over de komst van een vluchtelingenopvang vlak bij zijn huis. Tegen de verantwoordelijke wethouder en projectleider zei hij: "Als ik de burgemeester tegenkom dan jaag ik een kogel door zijn kop."