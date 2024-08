anp Minister Faber bij het Catshuis

NOS Nieuws • vandaag, 15:45 • Aangepast vandaag, 16:30 Faber: rond Prinsjesdag voorstellen over asielcrisis

Minister Faber van Asiel en Migratie denkt dat het kabinet rond Prinsjesdag met voorstellen komt om een "asielcrisis" uit te roepen. Dat zei ze na een vergadering over het kabinet over de begroting voor volgend jaar.

Faber kreeg vragen over het sluiten van de opvang voor Oekraïners in de Utrechtse Jaarbeurs. Maandag werd bekend dat Oekraïners daar niet meer terecht kunnen, omdat de locatie overvol is. Faber antwoordde op de vragen daarover dat er "gewoon een asielcrisis" is en dat daaraan wat moet gebeuren. Ze sprak van een "opstapeling van dingen".

De minister zei dat er niet alleen problemen zijn met de opvang van Oekraïners, maar dat er ook nog 40.000 'nareizigers' op een verblijfsvergunning wachten, dat locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vol zitten en dat er ook veel mensen nog moeten worden uitgezet.

Meer tijd nodig

In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet staat dat er "direct" een tijdelijke Asielcrisiswet komt met maatregelen "om de acute asielinstroom en -opvangcrisis te bestrijden". Faber zegt dat haar ministerie druk bezig is om die wet voor te bereiden, maar dat ze wettelijk gezien nog geen crisis heeft uitgeroepen.

Volgens haar komt het wetsvoorstel rond Prinsjesdag, of misschien net erna, "maar wel snel". Premier Schoof zei daarna dat het niet gaat lukken om de wet nog voor Prinsjesdag af te hebben. "Daar hebben we echt even wat meer tijd voor nodig."

Overigens benadrukte Eurocommissaris Johansson vorige maand dat lidstaten niet zomaar een asielcrisis kunnen uitroepen; als Nederland dat wil doen moet het kabinet eerst een goed onderbouwd verzoek bij de Europese Commissie indienen.

'Ook burgemeesters klem met Oekraïners'

Over de Oekraïners zei Faber dat ze contact heeft gehad met burgemeesters en dat het formeel "het pakkie-an" van de gemeenten is om voor opvang voor deze groep te zorgen. Volgens haar zijn er gemeenten die achterlopen. Maar ze voegde eraan toe dat burgemeesters ook klem zitten en vraagt Oekraïners die al onderdak in Nederland hebben landgenoten op te nemen die net aankomen.