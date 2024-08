ANP De opvang voor Oekraïners in Utrecht

NOS Nieuws • vandaag, 17:59 Boodschap aan Oekraïense vluchtelingen: zoek zelf verblijfplaats, eventueel in ander land

Een aantal Oekraïense vluchtelingen die vandaag aankwamen bij de voormalige opvang in de Jaarbeurs in Utrecht heeft daar een brief gekregen waarin hen werd geadviseerd zelf een verblijfsplaats te zoeken. "Als dit niet mogelijk is adviseren wij om het in een ander land te proberen", staat in de brief van de Veiligheidsregio Utrecht. De brief wordt nu niet meer verspreid.

Bij de opvang konden kwetsbare Oekraïense vluchtelingen zich tot gisteren melden na hun aankomst in Nederland om op adem te komen voor ze naar een plek gingen waar ze langer mochten verblijven. Het was de bedoeling dat de Oekraïners vanuit de opvang in de Jaarbeurs binnen 24 uur nieuw onderdak vonden, maar dat bleek in de praktijk niet haalbaar. Daardoor slibde de opvang dicht, met ontoereikende zorg, lange rijen voor de wc's en douches en te weinig privacy tot gevolg.

Burgemeester Dijksma van Utrecht is voorzitter van de Veiligheidsregio. Haar woordvoerder erkent dat het "verre van ideaal" is dat vluchtelingen nu zelf voor een verblijfsplaats moeten zorgen. "Ze kunnen altijd aankloppen bij een gemeente in het land, maar we weten dat er bijna nergens plek is. Daarom wordt er nu ook een alternatief gegeven."

Bij het gebouw staan vrijwilligers om mensen toch op te vangen. "We hebben met elkaar afgesproken dat we Oekraïners bescherming bieden, om solidair met ze te zijn en ze dus opvang te bieden. Dat de opvang in Utrecht vol is, betekent niet dat Oekraïners niet in andere gemeenten terechtkunnen voor opvang", aldus een woordvoerder.