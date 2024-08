AFP Ben Affleck en Jennifer Lopez bij een Hollywood-première in februari

vandaag, 05:08 Drie jaar na hervonden Hollywoodliefde komt er een einde aan 'Bennifer 2.0'

Drie jaar nadat ze met hun hervonden liefde alle schijnwerpers op zich gericht wisten lijkt het einde van het huwelijk tussen zangeres Jennifer Lopez en acteur Ben Affleck in zicht. Lopez heeft de scheiding aangevraagd, melden meerdere Amerikaanse media. Daarmee komt er een einde aan 'Bennifer 2.0', zoals het populaire Hollywood-duo ook wel werd aangeduid.

De twee wereldsterren, inmiddels 55 en 52, hadden begin deze eeuw een relatie waar de roddelbladen van smulden. Na hun ontmoeting op de filmset van Gigli in 2002 volgden de tabloids elke stap in hun relatie op de voet.

Tegen al die publieke aandacht bleek hun relatie niet bestand. In 2004 bliezen ze hun huwelijksplannen af en gingen elk hun eigen weg. Er volgden huwelijken en kinderen met andere beroemdheden, gevolgd door scheidingen.

Toen er drie jaar geleden ineens weer beelden van de twee opdoken stonden ze binnen no-time opnieuw volop in de schijnwerpers, tot groot genoegen van hun fans. En dit keer haalden ze het altaar wel. Twee keer zelfs.

"Liefde is mooi. Liefde is aardig. En het blijkt dat liefde geduldig is", schreef Lopez toen ze in 2022 bekendmaakte dat ze in Las Vegas waren getrouwd. Was getekend: Jennifer Lynn Affleck. Een maand later pakten ze nog een keer groots uit op Afflecks landgoed in Georgia.

Tournee afgeblazen

Gaandeweg namen de geruchten over onderlinge strubbelingen toe, maar de twee bleven samen in het openbaar verschijnen. Eind maart werden Lopez en Affleck nog gezien tijdens een ogenschijnlijke huizenjacht in New York. Hand in hand liepen ze over straat. Begin juni bezochten de twee nog samen een basketbalwedstrijd van Afflecks zoon in Santa Monica.

In diezelfde week blies Lopez zonder duidelijke verklaring haar tournee door Noord-Amerika af, die in de zomer van start zou gaan. Het zou haar eerste concertreeks in vijf jaar tijd zijn, ter promotie van haar eerste cd in tien jaar tijd.

De ticketverkoop viel tegen, meldde entertainmentblad Variety. Maar Lopez' team liet bij het afblazen ook weten dat de zangeres "tijd neemt om met haar kinderen, familie en naasten te zijn" - over haar man werd in de verklaring niet gerept.

Volgens roddelsite TMZ heeft Lopez in de aangeleverde documenten 26 april als scheidingsdatum opgegeven. Dat zou betekenen dat de twee sterren nog vier maanden stil hebben weten te houden dat ze inmiddels uit elkaar zijn. Anders dan twintig jaar geleden hielden ze de regie nu zelf in handen, buiten de schijnwerpers om.

