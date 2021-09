'Bennifer' terug op de rode loper: 'Balsem voor pandemie-moeie zielen'

Affleck en Lopez, inmiddels 48 en 52, hadden begin deze eeuw een relatie waar de tabloids van snoepten. Nadat ze elkaar in 2002 hadden ontmoet op de set van de film Gigli, legden de roddelbladen elke stap in hun relatie gretig vast. Het leven in de schijnwerpers leidde in 2004 tot een afgeblazen huwelijk en het einde van de relatie.

Lopez trouwde een half jaar later met zanger Marc Anthony, Affleck trad een jaar later in het huwelijk met actrice Jennifer Garner. Beide relaties hielden echter geen stand en nadat Lopez eerder dit jaar een verloving met honkballer Alex Rodriguez had verbroken, doken er ineens intieme beelden van de zonnebadende ex-geliefden op in de media.

Nostalgie en coronamoeheid

De hereniging was hét zomernieuws voor roddelsites en boulevardbladen, maar ook serieuze media volgden alle ontwikkelingen. "Een sprookje over een hervonden liefde", typeerde persbureau AP het verhaal. CNN schreef dat de reünie naadloos aansloot bij de hernieuwde aandacht voor de jaren 00, waar ook de aandacht voor Britney Spears en de hereniging van Friends in past.

De impact van corona speelde ook een rol, betoogden andere media. "De pandemie hield mensen uit elkaar en iedereen verlangde naar contact", analyseerde Time. "Na een jaar vol verrassingen, waarvan de meeste onaangenaam waren, is deze hereniging alsof je onverwacht een oude vriend tegenkomt.