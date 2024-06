AFP Jennifer Lopez

NOS Nieuws • vandaag, 09:43 • Aangepast vandaag, 09:47 Zangeres Jennifer Lopez zegt zomertournee af, kort voor start

Zangeres Jennifer Lopez heeft haar tournee door Noord-Amerika afgeblazen, die eind deze maand van start zou gaan. In een statement schrijft haar team dat zij "tijd neemt om met haar kinderen, familie en naasten te zijn". Verder wordt er geen duidelijke reden gegeven voor de annulering.

Het zou haar eerste tournee zijn in vijf jaar, voor het eerste album dat ze heeft uitgebracht in tien jaar tijd. Alle mensen die een ticket hebben gekocht krijgen hun geld terug. De 54-jarige zangeres zegt het vreselijk te vinden "om jullie teleur te stellen. Weet dat ik nooit zoiets zou doen als het niet echt nodig was."

Volgens entertainmentblad Variety komt het nieuws niet als volledige verrassing: de ticketverkoop voor de meeste concerten verloopt moeizaam. Het blad laat zien dat bij Ticketmaster voor verschillende locaties waar Lopez zou optreden, vrijwel geen kaarten verkocht zijn. In maart zegde de zangeres om die reden al zeven concerten af.

De afgelopen weken waren er online speculaties over Lopez, alias JLo, en haar huwelijk met acteur Ben Affleck. De twee hadden voor het eerst een relatie tussen 2002 en 2004. Ze gingen uit elkaar, maar jaren later herenigden ze zich en ze trouwden in 2022.

In een interview vorige week gaf JLo geen antwoord op de vraag of er een eind aan Bennifer is gekomen. "Je weet beter dan dit", zei ze tegen een interviewer, waarmee ze duidelijk maakte dat zij geen vragen beantwoordt daarover.

Arrogant gedrag

JLo ligt op sociale media de laatste tijd onder vuur. In haar nieuwe documentaire The Greatest Love Story Never Told spreekt ze over haar jeugd in de New Yorkse wijk The Bronx. Volgens sommige fans is het de zoveelste keer dat zij vertelt over haar jeugd in een achterstandswijk en alles wat ze daar had meegemaakt.

Vooral op TikTok twijfelden mensen aan de authenticiteit van haar verhaal, en zeiden dat ze vooral probeert 'gewoner' over te komen. Lopez woont al sinds haar 18e niet meer in The Bronx, maar presenteert zichzelf nog altijd als Jenny From the Block.

In de controverse kwamen meer verhalen naar boven, waarbij mensen die haar ontmoet hadden vertelden over haar karakter en gedrag. JLo zou niet benaderbaar zijn voor haar fans, maar zich juist arrogant gedragen tegenover hen.

Ook over de Palestijnse kwestie kreeg JLo het online te verduren. Haar man is een prominente verdediger van de Palestijnse zaak en gebruikt geregeld zijn platform om zich uit te spreken over het leed in Gaza. Volgens sommige fans heeft JLo daar te weinig mee gedaan.

Sla de carrousel over AFP Bennifer in 2003

AFP Bennifer in 2024