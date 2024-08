AFP Productielocatie van Boeing in Everett, Washington. Ook de 777X wordt hier gebouwd.

NOS Nieuws • vandaag, 03:17 Boeing staakt testvluchten met geplaagd nieuw toestel 777X

Vliegtuigbouwer Boeing heeft zijn testvluchten met het nieuwe toestel 777X tijdelijk gestaakt nadat het eerste vliegtuig na terugkomst gebreken vertoonde. In een onderdeel dat de motor met de vleugels verbindt ontdekten inspecteurs scheuren. Dat euvel moet Boeing nu eerst zien te verhelpen voordat er nieuwe testvluchten kunnen plaatsvinden.

Boeing kondigde het nieuwe toestel jaren geleden al aan, maar heeft door tal van tegenslagen tijdens de bouw- en testfase nog steeds geen vlieglicentie van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Boeing presenteerde de 777X in 2013 als opvolger van de veelgebruikte 777. Het plan was aanvankelijk om in 2020 de eerste toestellen van dit type te verkopen, maar dat plan liep vertraging op.

Cockpitstoelen inspecteren

Dat kwam onder andere doordat Boeing de laatste jaren veel tijd en geld kwijt was aan hersteloperaties na mankementen bij andere toestellen. Daar kwam deze week een nieuwe inspectieverplichting bij. De FAA eist dat de stoelen in de cockpits van alle 787 Dreamliners die in de VS staan geregistreerd worden nagekeken. Dit type vliegtuig maakte eerder dit jaar een duikvlucht waardoor tientallen passagiers gewond raakten.

Tijdens de vlucht van de Chileense maatschappij LATAM in maart schoot de stoel van de gezagvoerder onbedoeld naar voren. De stoel raakte vervolgens een schakelaar die de stuurautomaat uitschakelde. Het vliegtuig, dat onderweg was van Australië naar Nieuw-Zeeland, daalde daardoor in korte tijd zo'n 120 meter. Daarna kreeg de copiloot de controle weer terug over het vliegtuig, blijkt uit een eerste rapport van de Chileense autoriteiten.

AFP Een Boeing 787 Dreamliner van luchtvaartmaatschappij LATAM eerder dit jaar in Parijs

De FAA heeft luchtvaartmaatschappijen die toestellen van dit type in de VS geregistreerd hebben staan nu opgedragen om beide pilotenstoelen te controleren, meldt persbureau AP. Het gaat volgens de luchtvaarautoriteit in totaal om 158 toestellen. In Nederlandse hebben KLM en TUI het toestel in hun vloot.

Boeing raadde daags na het incident van maart al aan om een en ander aan de stoelen te controleren. Ondanks dat advies bleef de FAA meldingen binnenkrijgen van losschietende cockpitstoelen. De laatste melding ontving de organisatie in juni, drie andere meldingen werden eerder gedaan.

Wiel los, deur weg

Boeing is de afgelopen tijd vaker negatief in het nieuws gekomen door technische mankementen. Zo verschenen er dit voorjaar beelden van een Boeing 777-200 die kort na het opstijgen van San Francisco naar Japan een wiel verloor. Dat viel op een lege auto, die daardoor zwaar werd beschadigd. De Boeing kon met zijn andere wielen veilig landen in Los Angeles, waarna passagiers met een ander toestel doorvlogen naar Osaka.

Begin dit jaar was er een ernstiger incident met een Boeing 737-Max. Een toestel van Alaska Airlines verloor onderweg een deurpaneel. Dat kwam door loszittende bouten, een mankement dat daarna ook bij andere toestellen werd vastgesteld. Bij het incident vielen geen slachtoffers.