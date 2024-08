Man die vrouwen Utrecht belaagde verdacht van poging tot ontvoering en mishandeling

Zoektocht

De politie begon vorige week een grote zoekactie, nadat in de nacht van maandag op dinsdag een 19-jarige vrouw van haar fiets was getrokken op de Weg tot de Wetenschap, vlak bij de Universiteit Utrecht in het oosten van de stad.

Eerder veroordeeld

De verdachte werd vrijdagavond aangehouden in de omgeving van station Maastricht. De auto is gevonden in Roermond.

Eerder meldden bronnen aan de NOS dat de man al eerder is veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Het gaat om een man over wie het AD in 2015 schreef dat hij een vrouw in een park in Dordrecht had verkracht. Hij had dit ook zelf gefilmd. Hiervoor kreeg hij drie jaar cel en tbs met voorwaarden.