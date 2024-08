RTV Utrecht Het viaduct waar de vrouw werd aangevallen

NOS Nieuws • vandaag, 15:03 Belager Utrecht eerder veroordeeld voor zedenmisdrijf

De man die gezocht wordt omdat hij de afgelopen tijd twee vrouwen in Utrecht 's nachts zou hebben belaagd, is eerder veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Dat melden bronnen aan de NOS. De politie heeft, na een foto van de verdachte, nu ook een afbeelding gedeeld van de auto waar hij mogelijk in rijdt.

Het gaat om een man over wie het AD in 2015 schreef dat hij een vrouw in een park in Dordrecht had verkracht. Hij had dit ook zelf gefilmd. De man kreeg hiervoor drie jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd.

Nu zou hij dus twee keer een jonge vrouw 's nachts van de fiets hebben getrokken in Utrecht. De politie maakt zich daarom ernstige zorgen en is dringend naar hem op zoek.

Foto's

"Dat waren al heel ernstige feiten, want het had heel slecht af kunnen lopen. Wat er dan gebeurd zou zijn is nog maar de vraag", zegt een woordvoerder van de politie. "Om die reden is ervoor gekozen om zijn foto te delen."

Daarnaast deelt de politie nu ook een foto van het voertuig dat hij mogelijk gebruikt. Het gaat om een auto van een apothekersorganisatie. Er staat ook een logo op, maar dat is vanuit privacyoverwegingen weggelaten in de vrijgegeven versie.

Het gaat om de volgende foto:

Politie De auto van de verdachte

Het is voor de politie nog onduidelijk waar de man is en vraagt daarom nog steeds aan mensen om alarm te slaan als ze de man zien. Hij kan zowel ergens in Nederland zijn, als in buurlanden. Hij staat daarom ook op internationale zoeklijsten. "Wij willen heel graag deze man kunnen aanhouden, om te voorkomen dat hij weer toeslaat en er een derde slachtoffer volgt."

De politie roept ook de man zelf op om zich te melden. "Misschien dat je dit zelf ziet", zegt een woordvoerder. "Meld je bij een politiebureau. Daarmee voorkom je gewoon ook erger."