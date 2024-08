Creative Commons

NOS Nieuws • gisteren, 22:50 • Aangepast vandaag, 11:08 Politie dringend op zoek naar man die 's nachts mensen van fiets trekt in Utrecht

De politie is dringend op zoek naar een man die de afgelopen tijd meerdere fietsers in Utrecht met geweld heeft belaagd. De verdachte heeft het volgens een woordvoerder vooral gemunt op fietsers die 's nachts alleen over straat rijden.

Bronnen bevestigen aan de NOS een bericht van De Telegraaf dat het gaat om een man die een tbs-behandeling heeft ondergaan. De politie wil niets kwijt over de identiteit van de man.

De man wordt gezocht na een incident eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 19-jarige vrouw met geweld van haar fiets getrokken de Weg tot de Wetenschap, in het oosten van de stad vlak bij de Universiteit Utrecht.

Toen het slachtoffer vanuit het centrum richting Utrecht Science Park reed, kwam een auto haar tegemoetrijden onder het viaduct van de A27. De bestuurder stapte uit en trok de vrouw met geweld van haar fiets, maar zij wist te ontkomen.

Verdachte in beeld

Volgens een woordvoerder van de politie was er een paar dagen eerder al een vergelijkbaar incident. Verdere details daarover wil de politie niet delen, maar "het lijkt er wel erg op", zegt de woordvoerder.

"En dat is voor ons reden geweest om met spoed te zoeken naar de verdachte. Dit is een heel ernstig feit, want het had heel slecht af kunnen lopen. Wat er gebeurd zou kunnen zijn is nog maar de vraag, maar dat kan veel erger zijn."

De politie vreest dat de man opnieuw zal toeslaan en is daarom dringend naar hem op zoek. Ze weten na onderzoek ook om wie het gaat, maar zijn naam wordt nog niet vrijgegeven.

Privacywetgeving

Agenten hebben gekeken of hij op zijn thuisadres was, maar troffen de man daar niet aan. "Dan gaan we verdere stappen nemen en dat is nu het tonen van een foto." De afbeelding is geplaatst bij een opsporingsbericht. Meer wil de politie dus nog niet delen over de identiteit van de man. "Maar mogelijk verandert dat nog op een later moment."

Dit is de man waar de politie dringend naar op zoek is:

Politie De man waar de politie dringend naar op zoek is

Wat er met het publiek gedeeld wordt in een dergelijke situatie ligt bij het Openbaar Ministerie. Dat bepaalt in hoeverre het verantwoord is om bepaalde informatie te delen, met het oog op de privacywetgeving. Volgens een woordvoerder is op basis van de informatie die nu bekend is besloten om alleen de foto van de man te delen.

Volgens de politie kan hij overal in Nederland zijn. "Maar het is goed mogelijk dat hij zich ook ergens anders bevindt. Hij wordt nationaal gezocht en staat ook op een internationale zoeklijst, omdat hij zich mogelijk in omringende landen kan ophouden."