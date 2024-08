EPA Juventus viert de openingstreffer

NOS Voetbal • gisteren, 23:00 Juventus simpel langs Como bij debuut Fàbregas, Atalanta koploper na ruime zege

Juventus heeft Como en zijn trainer Cesc Fàbregas geen warm welkom gegeven in de Serie A. De ploeg uit Turijn wist thuis met 3-0 te winnen van de promovendus, die voor het eerst in 21 jaar zijn opwachting maakte in de hoogste Italiaanse divisie.

Fàbregas, voormalig topmiddenvelder van Chelsea, Arsenal en Barcelona, was assistent-coach bij Como is dit seizoen voor het eerst trainer op het hoogste niveau. De 37-jarige Spanjaard zal ongetwijfeld op een stunt hebben gehoopt bij de Italiaanse grootmacht, maar dat lukte niet.

EPA Cesc Fàbregas tijdens Juventus-Como

Een debutant uit de eigen jeugdopleiding hielp Juventus binnen het half uur op voorsprong. De Belg Samuel Mbangula, 19 jaar oud, liet zijn klasse zien. De aanvaller trok met de bal aan zijn voet naar binnen en schoot met veel precisie raak in de verre hoek, achter doelman Pepe Reina.

Voor rust werd de score nog verdubbeld. De Amerikaan Timothy Weah kreeg een teruggetrokken voorzet voor zijn voeten en haalde keihard uit. Zijn pegel sprong via de onderkant van de lat uit het doel, maar het horloge van scheidsrechter Matteo Marcenaro gaf aan dat de bal over de doellijn was geweest.

In de eerste minuut na rust leek Juventus meteen door te stoten naar 3-0, maar een goal van Dusan Vlahovic werd afgekeurd wegens buitenspel. De derde treffer viel in de blessuretijd alsnog via Andrea Cambiaso.

Zo kende de debuterende coach van Juventus, Thiago Motta, een betere start van het seizoen.

Atalanta start met ruime zege

Atalanta schoot uit de startblokken in het nieuwe seizoen. Met aanvoerder Marten de Roon in de basis werd met 4-0 bij Lecce gewonnen. De nieuwe aanwinsten van de club uit Bergamo lieten zich bij hun debuut meteen gelden.

De man van de openingstreffer, Marco Brescianini was er daar een van. De middenvelder kwam op huurbasis over van Frosinone als vervanger van Teun Koopmeiners. De Nederlander weigert nog altijd te spelen in afwachting van zijn gewenste transfer naar Juventus.

Brescianini wist te profiteren van het feit dat Lecce-doelman Wladimiro Falcone een kopbal van een andere Atalanta-aanwinst, Mateo Retegui, in de voeten van de middenvelder wist te boksen.

EPA Retegui

Retegui kon vervolgens wel zelf de 2-0 binnenkoppen en maakte uit een strafschop de derde treffer. Het slotakkoord was ook weer voor Brescianini, die helemaal werd vrijgelaten en vervolgens keurig de bal in de verre hoek wist te plaatsen.

Mitchel Bakker mocht ook nog een half uur meedoen bij Atalanta. Vernon Addo, oud-speler van FC Volendam, bleef bij Lecce de hele wedstrijd op de bank.

NOS De stand in de Serie A na één speelronde