Zwitserse doelman Sommer zet na twaalf jaar punt achter interlandloopbaan

Sommer maakte in 2012 zijn debuut onder de lat van Zwitserland in een vriendschappelijk duel met Roemenië dat met 1-0 verloren werd. Zijn 94ste en laatste interland speelde hij in juli op het EK in Duitsland. De Zwitsers vlogen er in de kwartfinales uit tegen Engeland na het nemen van strafschoppen.