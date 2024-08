AFP Ilkay Gündogan

NOS Voetbal • vandaag, 18:38 Aanvoerder Gündogan stopt na 82 interlands bij Duitse nationale ploeg

Ilkay Gündogan heeft een punt gezet achter zijn interlandcarrière bij het Duitse nationale elftal. De 33-jarige middenvelder zal dus niet meer de aanvoerder zijn van Duitsland in de aanloop naar het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

"Na een paar weken nadenken kom ik tot de beslissing dat het tijd is om mijn carrière bij het nationale team te beëindigen. Ik kijk met grote trots terug op de 82 interlands. Dat had ik nooit kunnen bedenken toen ik in 2011 mijn debuut maakte", zegt de middenvelder van FC Barcelona op sociale media.

Zijn debuut maakte Gündogan op 8 oktober van dat jaar: in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen België mocht hij zes minuten voor tijd invallen voor de aanvoerder van destijds, Philipp Lahm. Duitsland won die wedstrijd met 3-1.

Het eerste doelpunt van Gündogan bij de nationale ploeg maakte de middenvelder pas anderhalf jaar later. In een wedstrijd tegen Kazachstan (4-1 winst) maakte hij de 3-0.

De Duitse middenvelder miste vervolgens in 2014 het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië met een rugblessure. Op dat toernooi wist Duitsland zich te kronen tot wereldkampioen.

'Hoogtepunt was aanvoerder zijn op eigen EK'

Het hoogtepunt van zijn interlandcarrière volgde daarom pas afgelopen zomer, zo vertelt hij: "Ik had de eer dat ik als aanvoerder het team mocht leiden op ons eigen EK. Na al die jaren zijn we er eindelijk in geslaagd de natie weer trots te maken. Het feit dat ik hierin een rol heb mogen spelen, stemt mij zeer gelukkig."

AFP Ilkay Gündogan in actie tegen Spanje op het EK

Maar voordat hij aan dat toernooi begon, sloeg de twijfel over de toekomst bij de nationale ploeg al toe. "Ik voelde een zekere vermoeidheid in mijn lichaam en in mijn hoofd. Dat zette mij aan het denken. En het aantal wedstrijden op club- en landenniveau neemt zeker niet af."

Gündogan is niet de eerste speler die afzwaait bij het team van bondscoach Julian Nagelsmann. Eerder stopten middenvelders Toni Kroos en Thomas Müller.

Andere club?

Mogelijk verandert de toekomst voor de Duitser binnenkort nog meer. Volgens The Athletic is Manchester City geïnteresseerd om Gündogan over te nemen van FC Barcelona.

Dat zou een terugkeer naar de Premier League betekenen, waar hij tussen 2016 en 2023 ook al voor City speelde.