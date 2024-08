NOS

NOS Nieuws • vandaag, 14:43 Gemeente Amsterdam verbiedt Telegram op werktelefoons

Ambtenaren van de gemeente Amsterdam mogen de berichtenapp Telegram niet gebruiken op hun werktelefoon. Volgens de gemeente is het risico op cyberspionage te hoog, zegt een woordvoerder van ICT-wethouder Scholtes na berichtgeving van BNR.

Daarnaast is er nog een lijst van andere verboden apps die uit landen komen die volgens de AIVD aan cyberspionage doen, zegt de gemeente.

Het verbod geldt al sinds april, laat de woordvoerder weten, maar was niet eerder gesignaleerd in de media. Met het verbieden van de apps op werktelefoons volgt de gemeente Amsterdam de Rijksoverheid. Daar zijn sinds juli vorig jaar verschillende apps van Russische, Chinese, Iraanse en Noord-Koreaanse makelij voor ambtenaren uit den boze.

Behalve om Telegram gaat het in Amsterdam onder meer om de apps van AliExpress, FaceApp, ExpressVPN, WeChat en Shein. In de brief van de gemeente aan ambtenaren staat dat de vrees bestaat dat buitenlandse overheden via deze apps bij data van de gebruikers kunnen komen.

Andere bezwaren

Gebruikers kiezen voor hun communicatie soms juist voor Telegram omdat die app de privacy beter garandeert dan vergelijkbare apps. Toch vindt de gemeente de app bezwaarlijk. "Wij zien Telegram als Russische app, dus volgens ons hoort hij in het rijtje thuis", aldus de woordvoerder van Scholtes.

De gemeente heeft naar eigen zeggen nog andere bezwaren. "Telegram is een vrijplaats voor hackers, cybercriminelen en drugshandelaren."

Hoe werkt Telegram? Telegram is een van oorsprong Russische chatapp met meer dan 700 miljoen gebruikers wereldwijd en 1,7 miljoen in Nederland. Je kunt berichten, foto's en filmpjes versturen, individueel of in groepen. Het hoofdkantoor zit inmiddels in Dubai en CEO Pavel Doerov heeft geen Russische nationaliteit meer en ook geen banden meer met zijn geboorteland. Een verschil met bijvoorbeeld WhatsApp - dat in Nederland 12,5 miljoen gebruikers heeft - is dat groepen vaak voor iedereen toegankelijk zijn. Wie wil kan zichzelf toevoegen aan een groep waar drugs worden aangeboden en daar contact zoeken met een dealer. Ook kunnen de groepen op Telegram vele malen groter zijn dan op WhatsApp. Het maakt Telegram tot een belangrijk advertentiekanaal voor illegale zaken.

Telegram kwam de afgelopen tijd vaker in het nieuws omdat er gehandeld wordt in drugs, zware medicijnen en wapens. Criminelen hebben vrij spel in de enorme chatgroepen en Telegram grijpt niet of nauwelijks in. Ook werd vorig jaar bekend dat op grote schaal contactgegevens en naaktfoto's van vrouwen worden gedeeld. Van een wettelijk verbod trekken gebruikers zich weinig aan.

De mogelijkheden van politie en justitie om illegale praktijken op Telegram aan te pakken, zijn beperkt. Het Openbaar Ministerie kan, met toestemming van de rechter, groepen met strafbare inhoud laten blokkeren. Maar Telegram werkt daar slecht aan mee. Het lukte één keer, in 2021, toen twee Telegram-groepen voor complotdenkers offline gingen omdat daar bedreigingen werden geuit.

Om bijvoorbeeld de identiteit van een vermoedelijke drugsdealer te achterhalen, mag de politie gegevens opvragen bij het bedrijf. Maar Telegram werkt ook niet mee aan zulke vorderingen of bevelen. Politie en OM hebben geen middelen om het bedrijf daartoe te dwingen.

Aanpak is lastig

In maart van dit jaar schreef toenmalig demissionair minister van Justitie Yesilgöz dat het heel ingewikkeld is om iets te doen tegen drugshandel via Telegram.

Een aanpak via het Nederlandse strafrecht is volgens Yesilgöz lastig, omdat Telegram een wereldwijd sociaal netwerk is met miljoenen gebruikers. De minister ziet meer heil in Telegram houden aan de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit Europese wetgeving voor sociale media, zoals de Digital Services Act die sinds maart van dit jaar van kracht is.

NOS op 3 maakte deze video over de wereld van drugsdealen via Telegram. Hoe gebruiken drugsdealers deze app? Wie zitten er? En is het allemaal zonder gevolgen?

12:23 De wereld van drugs dealen op Telegram