Pro Shots Calvin Stengs, toch bij Feyenoord gebleven, viert de 0-3

NOS Voetbal • vandaag, 16:25 Feyenoord herstelt zich in oude 4-3-3-formatie met ruime zege op PEC

Feyenoord heeft zich enigszins gerevancheerd voor de teleurstellende competitiestart van vorige week tegen het gepromoveerde Willem II (1-1). Hoewel de Rotterdammers allerminst een overrompelende indruk maakten, werd op bezoek bij een na rust zwak PEC Zwolle een nauwelijks geflatteerde 5-1 overwinning geboekt.

Na het onverwachte puntverlies van Feyenoord in de eigen Kuip was de discussie losgebarsten of het wel zo verstandig was van de nieuwe trainer Brian Priske om de speelwijze van zijn succesvolle voorganger Arne Slot te verlaten en de 4-3-3-opstelling in te ruilen voor de 3-4-3, die de Deen zijn ploegen graag laat spelen.

Priske wilde er in de aanloop naar het duel niet te veel woorden aan vuilmaken en noemde de spelopvatting van het elftal (dominant aanvallend voetbal, hoog druk zetten) belangrijker dan het systeem waarin gespeeld werd. Hoe dan ook, in Zwolle stond er weer een laatste linie met vier verdedigers.

Visitekaartje

Die kregen in de eerste minuut al een schrik te verwerken, toen Dylan Mbayo plots vrij opdook voor Timon Wellenreuther, maar tegen de schouder van de doelman aan schoot. Drie minuten later was het wel raak, maar dan aan de andere kant van het veld.

ANP Doelpuntenmaker Igor Paixão komt aangever Hugo Bueno bedanken

Bij die 0-1 gaf recente aanwinst Hugo Bueno, gehuurd van Premier League-club Wolverhampton Wanderers, meteen zijn visitekaartje af. De mee opgerukte Spaanse linksback legde een voorzet op het hoofd van Igor Paixão, die krachtig binnenkopte.

Het ontbrak daarna het sterkere Feyenoord voorin aan de nodige finesse om tot grote kansen te komen, laat staan de score uit te bouwen. Dat kwam de ploeg vorige week tegen Willem II duur te staan en ook nu kreeg de tegenstander kansjes om langszij te komen.

Op de lat

Na half uur schoot Davy van den Berg na een halve misser van Lutsharel Geertruida vanaf de rand van het strafschopgebied net naast en op slag van rust stond Eliano Reijnders daar nog buiten toen hij Wellenreuter met een geplaatst schot verraste, maar de bal bovenop de lat zag belanden.

Zonder Bart Nieuwkoop, wiens honderdste optreden in de eredivisie één helft duurde, begon Feyenoord voortvarend aan de tweede helft. Binnen een minuut schoot Calvin Stengs, die een roerige week kende met een afgeketste transfer naar Charlotte FC, op aangeven van Paixão beheerst de 0-2 binnen.

En daarmee was de koek nog niet op, want luttele minuten later schoof Dávid Hancko een scherp indraaiende vrije trap van Stengs achter PEC-doelman Jasper Schendelaar: 0-3.

Pro Shots Dávid Hancko glijdt de 0-3 in het Zwolse doel

Na die derde treffer slopen er wat slordigheidjes in het spel van Feyenoord. Zo leidde balverlies van Ramiz Zerrouki op het middenveld tot een kans voor Odysseus Velanas, maar hij knalde hoog over.

Schrijnender echter was het geklungel bij PEC, waar Schendelaar de niet oplettende Van den Berg aanspeelde. Invaller Gjivai Zechiël ontfutselde de Zwolse aanvoerder de bal, waarna het voor Santiago Gimenez een koud kunstje was de 0-4 te laten aantekenen. De Mexicaan schoot kort daarop op aangeven van Stengs ook de 0-5 op het scorebord.

Filip Krastev redde, na een missertje van Zerrouki, met een prachtig schot in de bovenhoek de spreekwoordelijke eer voor de Zwolse gastheren: 1-5.