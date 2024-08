NOS Voetbal • vandaag, 14:11 Landskampioen PSV wint na achterstand bij rust toch van Heracles Almelo

3:08 Bekijk de samenvatting van Heracles - PSV

PSV heeft ook zijn tweede eredivisieduel van het seizoen weten te winnen, maar van een leiden dakje ging het niet. De uitwedstrijd bij Heracles Almelo werd na een achterstand bij rust met 3-1 gewonnen.

Het was een wedstrijd op een bijzondere ondergrond: voor het eerst in 21 jaar speelde Heracles een thuiswedstrijd op 'echt' gras. De club was in 2003 de eerste die op kunstgras speelde, maar nam er deze zomer afscheid van.

Al na vier minuten keken de Eindhovenaren tegen een achterstand aan. De snelle Bryan Limbombe stormde vanaf eigen helft op PSV-keeper Walter Benítez af en werd in het strafschopgebied omvergelopen door Frederik Oppegard. De bal ging op de stip en Brian De Keersmaecker schoot de penalty, mét Lewandowski-hupje, beheerst raak.

PSV - dat geen supporters mocht meenemen omdat er vorig seizoen tegen Heerenveen vuurwerk op het veld was gegooid - had in de beginfase het meeste balbezit maar creëerde weinig. Aan de andere kant waren de counters van Heracles - mede mogelijk gemaakt door Eindhovense fouten - juist heel gevaarlijk.

Kunststukje Veerman

In de 24ste minuut zorgde Joey Veerman voor het eerste wapenfeit, en dat mocht er zijn: hij zag dat keeper Fabian de Keijzer ver voor zijn strafschopgebied stond en schoot van zo'n zestig meter op doel. De terugrennende De Keijzer had de moed al opgegeven, maar zag de bal tot zijn opluchting tegen de lat gaan.

Veermans kunststukje deed PSV goed en het begon daarna beter te lopen. Er kwamen kansjes voor onder anderen Oppegard, Malik Tillman en Luuk de Jong, die het met een fraaie omhaal probeerde.

Toch kwam het grootste gevaar nog steeds aan de andere kant, waar de PSV-defensie slordig en weifelend optrad. Richard Ledezma maakte met een sliding een kans voor Juho Talvitie onschadelijk, een goal van Mario Engels (na een fout van Ryan Flamingo) werd wegens buitenspel afgekeurd en Benítez voorkwam vlak voor rust met een knappe redding de 2-0 van Limbombe.

Schade hersteld

Met Guus Til voor Tillman probeerde PSV na rust de schade te herstellen, en die klus was na een kwartier al geklaard. De door Brighton begeerde Olivier Boscagli stuurde Til weg en die zag hoe Ivan Mesik de bal ongelukkig in eigen doel tikte.

Pro Shots

Vier minuten later schoot de opstomende Noa Lang de bal op de paal, en weer drie minuten later was er alsnog de voorsprong voor PSV. Johan Bakayoko schoot de bal, via de opnieuw ongelukkige Mesik, langs doelman De Keijzer.

PSV bleef de bovenliggende partij en kreeg een handvol kansjes, maar werd ook telkens weer verrast door counters van Heracles. Zo scoorde de Engels in 83ste minuut voor de tweede keer vanuit buitenspelpositie.

Zorgen

De tweede helft bracht trainer Peter Bosz ook nog enige zorgen: zowel Ledezma, Oppegard als Bakayoko viel geblesseerd uit. Voor Ledezma kwam Jordan Teze in de ploeg, die waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor PSV speelde. Hij maakt de overstap naar AS Monaco.

Vlak voor tijd luisterde invaller Couhaib Driouech zijn eredivisiedebuut bij PSV op met een knappe goal door de bal snoeihard in de bovenhoek te schieten.