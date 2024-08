Levensgevaarlijke situaties door regenrecord in Wenen

Gigantische hoeveelheden regen hebben in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen tot problemen geleid. In delen van Wenen viel in korte tijd 112 millimeter regen, een record voor een zomermaand. Normaal valt er in de hele zomer maar zo'n 200 millimeter in de stad.

De brandweer van Wenen is volgens de omroep ORF meer dan 450 keer opgeroepen. Opvallend was de ongelijke verdeling over de stad: waar in sommige wijken in een uur meer regen viel dan normaal in een maand, bleef het in andere delen vrijwel droog.