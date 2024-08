Puinruimen in Sankt Anton na modderstromen, meer zware buien verwacht

De Oostenrijkse deelstaat Tirol neemt de schade op na het noodweer en de modderstromen van gisteren . Vooral in de plaats Sankt Anton is er veel schade. Volgens de omroep ORF zijn daar meer dan 350 hulpverleners aan het werk, van onder meer de brandweer en het Rode Kruis.

"Je ziet de hele tijd vrachtwagens die al het puin wegrijden", zegt de Nederlander Jan-Willem Buck, die in Sankt Anton op vakantie is. "Je ziet ook dat er voorbereidingen worden getroffen voor als het opnieuw losgaat." Zo worden er zandzakken aangevoerd. Ook wordt het puin gebruikt voor het maken van barricades.

In het centrum van het dorp is de schade relatief beperkt. De meeste winkels en restaurants zijn open, ziet Buck. "Maar ook hier zie je dat ze bezig zijn met voorbereidingen voor nieuw noodweer."

Ten westen van Sankt Anton is een belangrijke verkeersader weggeslagen. Het gaat om de Arlbergstrasse, die Tirol met de andere westelijke deelstaat Vorarlberg verbindt. De grond onder een van de rijstroken is weggespoeld, waarna het asfalt naar beneden stortte. De weg is in ieder geval tot zaterdagavond dicht; volledig herstel kan maanden duren.