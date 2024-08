OpenAI: Iraanse ChatGPT-accounts verwijderd, wilden verkiezingen VS beïnvloeden

ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI heeft accounts offline gehaald die de chatbot zouden hebben gebruikt voor een Iraanse beïnvloedingscampagne. Een netwerk van Iraanse accounts zou onder meer nepnieuws hebben geproduceerd over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zegt OpenAI . Daarbij werden over zowel de Democratische als de Republikeinse kandidaat artikelen gemaakt.

De accounts vroegen ChatGPT om teksten op te stellen over verschillende onderwerpen, zoals de presidentsverkiezingen in de VS, het conflict in Gaza en de aanwezigheid van Israël op de Olympische Spelen. Zowel langere artikelen als korte commentaren werden gegenereerd. Die teksten werden daarna gedeeld via sociale media en andere websites, zegt OpenAI.