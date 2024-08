Paetongtarn Shinawatra (37) gekozen als nieuwe premier van Thailand

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi:

"Paetongtarn Shinawatra was niet de eerste keuze als premier van deze regering. Met haar 37 jaar waren er zorgen over haar ervaring. Maar er waren ook zorgen over de gezondheid van oud-minister van Justitie Chaikasem Nitisiri. Dus hebben de coalitiepartijen zich toch geschaard achter wat nu de jongste Thaise premier in de geschiedenis wordt.



Ze is al de vierde Shinawatra in een kwart eeuw die premier wordt. Haar vader Thaksin startte de populistische golf in 2001, maar hij werd in 2006 afgezet bij een militaire staatsgreep.

Zijn zwager Somchai Wongsawat nam het in 2008 over, maar hij werd ook afgezet. En in 2014 werd Thaksins zus Yingluck afgezet na een militaire staatsgreep."