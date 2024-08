Thaise premier Srettha uit ambt gezet

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi:

"Dit is de tweede belangrijke politieke beslissing die het Hooggerechtshof in Thailand neemt. Eerder werd de progressieve winnaar van de vorige verkiezingen, de Move Forward-partij, ontbonden vanwege het standpunt om de zware wetten tegen majesteitsschennis te hervormen. Nu zet het de premier af vanwege het aanstellen van een minister met een veroordeling achter diens naam.

Het wekt grote twijfels over de staat van de parlementaire democratie in Thailand. Dat de politieke koers in het land niet wordt bepaald door verkiezingen of het parlement, maar door aangewezen rechters in het hof. Critici spraken zich al uit over het tanende internationale aanzien van Thailand na het ontbinden van Move Forward. In hun ogen zal het afzetten daar verder aan bijdragen."