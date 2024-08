EPA Partijleider Pita Limjaroenrat van Move Forward

NOS Nieuws • vandaag, 13:45 Thaise rechter ontbindt progressieve partij wegens 'majesteitsschennis' Mustafa Marghadi correspondent Zuidoost-Azië

Vorig jaar won de Move Forward-partij de Thaise verkiezingen; vandaag is de partij verboden door het Thaise Hooggerechtshof en moet die zichzelf ontbinden. De progressieve MF voerde campagne om de zware straffen op majesteitsschennis aan te passen. Volgens het Hooggerechtshof staat dat gelijk aan een oproep tot vernietiging van de monarchie.

Dat de MF ontbonden zou worden, werd verwacht. Begin dit jaar besloot het Hooggerechtshof dat hervormingen van de wetten tegen majesteitsschennis niet grondwettelijk zijn.

Naast het ontbinden van de partij mag partijleider Pita Limajaroenrat, die met zijn jonge verschijning veel jongeren voor zich wist te winnen tijdens de verkiezingen, tien jaar geen politieke functie uitoefenen.

'Democratie onder druk'

De ontbinding van de Move Forward-partij is een klap voor de Thaise democratie. Ondanks de verkiezingswinst werd de partij al vakkundig uit de regering gehouden door de Senaat.

Na de staatsgreep van het leger in 2014 probeerde de conservatieve elite zijn macht in het parlement te behouden. De Senaat werd gevuld met politici die banden hebben met het leger en zij vetoden de benoeming van de MF-leider tot premier. "Het is duidelijk dat de democratie onder druk staat," aldus MF-leider Limjaroenrat, vlak voor de uitspraak van het Hooggerechtshof.

ASEANMP, een organisatie van regionale politici gespecialiseerd in mensenrechten, zegt geschokt te zijn door de uitspraak van het Thaise Hooggerechtshof. "Het ondermijnt de Thaise politieke stabiliteit en beschadigt de internationale reputatie van Thailand."

De Thaise premier Srettha Thavisin is het daar niet mee eens. Hij denkt dat alle partijen respect hebben voor de beslissing van het hof. "Het zal het werk van de regering niet in de weg staan, want er is geen probleem bij gekomen of opgelost." Hij lijkt zich ook niet druk te maken over grote demonstraties, want die worden voorlopig niet verwacht.

Future Forward, Leap Forward

Het vonnis hoeft niet het einde te betekenen voor alle politici in de Move Forward-partij. De 143 andere parlementsleden kunnen hun werk individueel voortzetten. En ze kunnen zich verzamelen in een nieuwe partij, wat al eens eerder gebeurde. In 2020 werd de voorganger van MF, de Future Forward-partij, ook opgedoekt door het hof.

Er zijn al plannen om onder een nieuwe naam verder te gaan. De naam 'Leap Forward' is al genoemd. "We vechten hier niet vanwege mijn persoonlijke toekomst," zegt Limjaroenrat. "We willen ervoor zorgen dat de Move Forward-partij de laatste is die eindigt op de begraafplaats der politieke partijen."