Bewaking is 'zichtbaar en onzichtbaar aanwezig' bij huis Vlaardingse loodgieter

Van Uffelen overleed afgelopen maandag, nadat hij zaterdag was opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. Gisterochtend werden bij de woning van hem en zijn familie weer explosieven gevonden . Die waren niet afgegaan. De familie vroeg naar aanleiding van dit incident om meer beveiliging.

De politie en gemeente hebben daar gehoor aan gegeven. "We zijn zichtbaar en onzichtbaar aanwezig", zegt een woordvoerder. "En dat is nog los van de camera's die er al hingen." Er is ook een beveiligingsbedrijf ingehuurd om toezicht te houden op de woning.

Navigatie bekijken

Dat betekent dat agenten daar preventief mogen fouilleren. Een woordvoerder laat weten dat dat al meermaals is gebeurd. Ook hebben agenten passanten gevraagd of ze in de navigatie van hun telefoon mochten kijken, om te zien of het adres van de loodgieter was opgezocht.